अजूबा : देखने में लगेगा कि राजहंस खून चूस रहे, लेकिन हकीकत हैरान कर देगी

धरती पर मौजूद कई अनोखे जीवों के बारे में आपने सुना होगा. कुछ दिन पहले ताइवान में एक मछली मिली थी, जिसके शरीर पर छेद नजर आया था. करीब 30 फुट लंबी इस मछली को देखकर गोताखोर भी हैरान रह गए थे. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया में राजहंसों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपको चक‍ित कर देगा. आपको लगेगा कि राजहंस एक दूसरे का खून पी रहे हैं, लेकिन जब हकीकत जानेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे.

ट्विटर पर @EarthPix एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. देखने में लगेगा कि एक राजहंस ने दूसरे का सिर फोड़ दिया है और उसका खून अपनी संतान को पिला रहा है. लेकिन वीडियो शेयर करते हुए कैप्‍शन में लिखा गया है, तो हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं… अरे नहीं. एक राजहंस दूसरे का सिर नहीं फोड़ रहा है. उसकी संतान उसका खून भी नहीं पी रही है. दरअसल, यह राजहंस अपने चूजे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है. आप जानकर हैरान होंगे कि राजहंस अपने पाचनतंत्र में इस दूध का उत्‍पादन करते हैं और इसी तरह बच्‍चों को पिलाया जाता है.

So, we know what you’re thinking… and no, one flamingo is not bludgeoning the head of another while its offspring feeds on the blood. These flamingos are trying to feed the same chick with red crop milk. Parent flamingos produce crop milk in their digestive tracts and… pic.twitter.com/PpDNY0Mo1W

