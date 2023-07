हवाई यात्रा के दौरान खाएं ये 3 चीजें, खुद फ्लाइट अटेंडेंट ने दी सलाह, ये भी बताया क्या नहीं खाएं!

What to eat during flight: जब भी हम सफर में होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम अपने साथ खाने के लिए क्या-क्या रखें. वैसे तो अगर सफर ट्रेन का है तो इंसान अच्छा-खासा खाना लेकर जाता है और चाव से इसे बैठकर खाता भी है लेकिन फ्लाइट का सफर होने पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. आपको यहां लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं और अगर घर से कुछ ले जाना चाहते हैं तो उसके भी सौ नियम-कायदे होते हैं.

आप भी जब हवाई सफर में होते हैं और ये ज़रा लंबा हो जाए तो मन में यही आता है कि क्या खाया जाए. कई बार तो लोग अपने हैंडबैग में कुछ न कुछ रखते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वे ऐसा क्या खाएं कि सफर में उनका पेट भी भरा रहे और दूसरों को परेशानी भी न हो. तो आपकी इस समस्या का समाधान खुद फ्लाइट अटेंडेंट ने दिया है और बताया है कि फ्लाइट में खाने वाले बेहतरीन फूड आइटम्स क्या होते हैं?

फ्लाइट के लिए 3 फूड आइटम्स हैं बेस्ट

आमतौर पर लोग चिप्स, चॉकलेट या ऐसी चीज़ें सफर के लिए साथ में रखते हैं लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक केबिन क्रू ने बताया है कि सफर में ऐसा खाना खाना चाहिए, जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो, ताकि एनर्जी लेवल हाई रहे और पफीनेस कम हो. ऐसे फूड आइटम्स में उन्होंने गाजर, सेलेरी स्टिक्स और प्रोटीन बार के साथ ड्राइड फ्रूट्स खाने की सलाह दी है. हालांकि कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी होती है, ऐसे में वे अपना साथ केले रख सकते हैं. सफर में 6 केले रखने से आपका काम आराम से चल जाता है.

क्या लेकर नहीं करें यात्रा?

वैसे तो कुछ फ्लाइट अटेंडेंट के मुताबिक हार्ड बॉइल्ड एड्स, फिश फिलेट्स ले जाने की भी सलाह देते हैं लेकिन गंध वाले पदार्थों पर अलग तरह का विवाद पैदा हो जाता है. कहा जाता है कि कोई भी चीज़, जिसमें गंध हो, उसे लेकर नहीं जाना चाहिए. क्रू के मुताबिक पकाया हुआ अंडा, फिश या फिर ब्रोक्ली लेकर नहीं जानी चाहिए, इसकी महक सबसे ज्यादा गंदी लगती है. यहां तक कि पास्ता, ब्रेड रोल जैसी चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए, ये कार्ब हैं और आपकी जर्नी को खराब कर देते हैं.

