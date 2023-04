धुएं से भर गई फ्लाइट तो यात्रियों में मची दहशत, आसमान में खतरनाक मंजर, सुनाई जाने लगी चीख-पुकार की आवाज़

बीते कुछ वक्त में हवा में हादसों की घटनाएं कुछ ज्यादा ही सामने आई हैं. कई बार हादसे इतने भयानक हुए कि बहुतों की जान गंवानी पड़ी. तो कई बार खतरा टलता भी दिखा. लेकिन यात्रियों को दहशत से भर गया. हादसों के अलावा फ्लाइट्स में हंगामे भी काफी बढ़ गए हैं जो सामान्य यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं. इसी कड़ी में एक और घटना जुड़ती नजर आईं. सोशल मीडिया पर फ्लाइट का एक वीडियो साझा किया गया. जिसमें धुआं धुआं ही दिख रहा था. ये मंज़र दम घोंटू था.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर एक फ्लाइट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उड़ान के दौरान अचानक प्लेन में धुआं भरने लगा. दहशत के चलते यात्रियों की हालत खराब होने लगी. खौफनाक मंजर देखकर चीख पुकार मच गई. जिसकी आवाज़ें वीडियो में साफ सुनी जा सकती हैं. वीडियो को 5.59 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

Engine malfunction causes smoke to enter plane while flying. Thankfully the pilots were able to land the plane safely and everyone was ok. pic.twitter.com/SwmLxNpJg7

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) April 10, 2023