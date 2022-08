कभी देखे हैं पानी पर तैरते हुए घोड़े ? वीडियो देखकर बुरी तह कनफ्यूज़ हो रहे हैं लोग !

Have You Ever Seen Floating Horses : सोशल मीडिया पर यूं तो तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें ऐसे-ऐसे कंटेंट देखने को मिलते हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखे. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर अटेंशन बटोर रहा है, जिसमें दो घोड़े नदी में तैरते हुए दिख रहे हैं. वीडियो को देखकर आपकी आंखें चकित रह जाएंगी कि भला भारी-भरकम घोड़े नदी पर कैसे तैर रहे हैं ?

वायरल हो रहे वीडियो में घोड़े (Floating Horses) नदी में कुछ इस तरह से तैरते हुए दिख रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे. कोई भी वीडियो देखकर सोच में पड़ जाएगा कि आखिर घोड़े किसी नाव की तरह पानी में तैर कैसे रहे हैं? लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो काफी दिलचस्प हैं.

नदी पर कैसे फ्लोट कर रहे हैं घोड़े?

अगर किसी को तैरना आता है तो उसके लिए पानी में फ्लोट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास ये स्किल नहीं है और वो अचानक पानी में फ्लोट करने लगे तो देखकर हैरानी होना लाज़मी है. वायरल हो रहे वीडियो में दो काले रंग के घोड़े नदी में खड़े होकर फ्लोट कर रहे हैं. उनका पैर पानी के ऊपर ही है और ऐसा लग रहा है कि वो पानी की सतह पर खड़े हैं. वीडियो देखकर आपका दिमाग झन्ना रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल हुआ तो कैसे ?

लोगों ने ढूंढ निकाली असली तस्वीर

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @buitengebieden नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक शेयर करने के कुछ ही घंटों में 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. वीडियो को अब तक 15 हज़ार लोग पसंद कर चुके हैं, जबकि 2 हज़ार लोगों ने रिट्वीट किया है. ज्यादातर लोगों को ये पहेली समझ आ गई लेकिन जिन्हें नहीं समझ आई है, उन्हें हम बता देते हैं कि वीडियो में दरअसल घोड़े पानी में फ्लोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक जगह पर उथले पानी की सतह पर खड़े हैं. एक शख्स नाव पर बैठकर उनका वीडियो बना रहा है, जिसकी वजह से वो तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral video news