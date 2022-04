जब हाईवे पर आ गया 11 फीट का दैत्य, आने-जाने वालों के उड़ गए होश !

कभी-कभी रास्ते में चलते हुए हमारा सामना कुछ ऐसी चीज़ से हो जाता ह, जो हमारी कल्पना में भी नहीं होती. अब सोचिए, भला सड़क पर किसी भारी-भरकम घड़ियाल का हमारे इंतज़ार में बैठे होने की कल्पना भला कौन करता है? हालांकि अमेरिका के फ्लोरिडा हाईवे पर आने-जाने वाले लोगों को ऐसा ही दिखाई दिया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए.

ये घटना फ्लोरिडा की सेमिनोल काउंटी (The Seminole County) में स्टेट रोड 417 पर हुई. यहां लोग सुबह-सुबह अपने काम पर जा रहे थे, इसी बीच उन्हें सड़क पर घूमता हुआ भारी-भरकम घड़ियाल दिखाई दिया. ओविडो इलाके में झील से रेंगता हुआ घड़ियाल सड़क तक पहुंच गया था. लोग उसे देखकर खौफ में आ गए और उन्हें घड़ियाल के निकल जाने के लिए गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी कर दी.

11 फीट का घड़ियाल हाईवे पार करता दिखा

इस घटना से जुड़ा हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जब रास्ते पर ट्रैफिक धीमा हो गया तो फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल (Florida Highway Patrol), पुलिस और शेरिफ ऑफिस को भी इस बारे में खबर लगी. ट्रैफिक कैमरा में देखा गया कि ओविडो पुलिस विभाग और एफएचएप वाहनों ने घड़ियाल के सुरक्षित निकलने के लिए वहां घेरा बना लिया और उसे सड़क पार करने दिया. बाद में एलिगेटर एमरजेंसी लेन की तरफ चला गया और हाईवे का ट्रैफिक बहाल हो गया.

Tail Gator! Thank you media and LEO partners for getting the word out on this 11-footer who strolled out of Lake Jesup this morning and in to Northbound 417 traffic causing quite a jam! @fox35orlando @FHPOrlando @OviedoPD @MyFWC pic.twitter.com/306kx4tB5X

— Seminole County S.O. (@SeminoleSO) April 27, 2022