अनोखे पब की शानदार सजावट, छत से लटका है 20 लाख कैश, चुराया भी तो खर्च नहीं कर पाओगे

आमतौर पर पब (Pub and Restaurant) में जाकर लोग डांस और हैंग आउट करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में एक पब ऐसा भी है, जहां लोग रुपये देखने के लिए आते हैं. इस पब की छत से इतने सारे नोट लटके हुए हैं ( Nearly 20 lakh in Cash Hanging from Ceiling) कि देखकर आपके मन में इन्हें चोरी करने का ख्याल ज़रूर आएगा. वो बात अलग है कि चोरी करके भी आप इसे खर्च नहीं कर पाएंगे. ये नोट पूरी तरह असली हैं, फिर भी इसे खर्च करना आसान नहीं है.



मैकगुएर (McGuire) का ये आयरिश पब फ्लोरिडा में है. पेन्साकोला (Pensacola, Florida) के कुछ मशहूर रेस्टोरेंट्स में से ये पब एक है. यहां लोग दूर-दूर आते हैं. इसकी वजह यहां की सर्विस के साथ-साथ यहां लटका हुआ करीब 20 लाख (Two Million Dollars) असली कैश है. अनोखी सजावट के चलते इस रेस्टोरेंट की चर्चा फ्लोरिडा और उसके बाहर भी हो रही है.



1977 से शुरू हुआ सिलसिला



इस रेस्टोरेंट को साल 1977 में मार्टिन मैकगुएर (McGuire) और उनकी पत्नी मोली (Molly) ने शुरू किया था. रेस्टोरेंट बिजनेस में आने के बाद जब सबसे पहले कस्टमर ने उन्हें टिप के तौर पर 1 अमेरिकी डॉलर दिया तो मोली ने उस पर डेट डालकर साइन किया और फिर इसे बार में ही गुड लक के तौर पर लटका दिया. लोगों ने जब पहली टिप को इस खूबसूरत अंदाज़ में संभाले हुए देखा तो उन्होंने इसमें और भी नोट ऑटोग्राफ (Note with Autograph) के साथ लटकाने शुरू कर दिए. तब से ये कलेक्शन बढ़ता ही चला गया.

कस्टमर टिप के तौर पर दिए नोटों पर ऑटोग्राफ दे देते हैं.( Photo Credit-Cindy Fields Hunt/facebook)

15000 वर्ग फीट में दिखते हैं डॉलर ही डॉलर



ये पब 15000 वर्ग फीट में है. इस पूरे एरिया की छत से डॉलर ही डॉलर लटके हुए दिख रहे हैं. जब वहां जगह खत्म हुई तो इन टोकन्स को दीवारों से भी लटकाया जाने लगा. 1999 में इस पब के मालिक ने कहा कि वे इन डॉलर्स की कीमत के हिसाब से टैक्स भी देते हैं. वे इसे संपत्ति की तरह मानते हैं और इसके बदले लोन भी ले सकते हैं.



सिर्फ सजाने के लिए हैं 20 लाख कैश



पब में करीब 20 लाख रुपये की कीमत वाले 1 लाख 75 हजार अमेरिकन डॉलर सिर्फ सजावट के लिए यहां लगाए गए हैं. यहां आने वाले लोगों के मन में कई बार इन्हें घर ले जाने का ख्याल आया होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते. हालांकि यहां पहले एक बार चोरी हो चुकी है. पब के ही एक कर्मचारी ने यहां से 5000 अमेरिकन डॉलर दीवार पर से निकाल लिए थे. कई लोग इसमें से नोट निकालकर अपने इस्तेमाल में लाने की कोशिश भी कर चुके हैं.



चुराना आसान है, चलाना मुश्किल



चोरी करके ले जाए गए नोट मार्केट में चलाना मुश्किल है. इन नोटों पर तारीख और दस्तखत होती है. ऐसे में काले मार्कर से लिखे गए नोट पहचान में आ जाते हैं और इन्हें बाजार में खर्च करना मुश्किल हो जाता है. उनके रेस्टोरेंट का ये दस्तूर सभी को पता है, ऐसे में कई बार पुलिस इस नोटों को वापस ला चुकी है. मैकगुएरिन ने इस रेस्टोरेंट की सफलता के बाद फ्लोरिडा के ही डेस्टिन में दूसरा रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें लाखों रुपये टिप के तौर पर टंग चुके हैं.