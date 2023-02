जंग के दौरान समंदर में जहाज कैसे छुपाती सेना, बना दी जाती खास दीवार, रोमांच से भर देगा यह वीडियो

सरहद पर जंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा. आमने-सामने की लड़ाई होती है. इधर से गोला बारूद चलता है और जवाब उधर से भी आता है. अब तो ज्‍यादातर देश एयरस्‍ट्राइक करते हैं. उन ठिकानों को चंद मिनटों में नेस्‍तनाबूद कर देते हैं जिसे वे अपने लिए खतरा समझते हैं. इराक युद्द हो, यूक्रेन युद्ध या अफगान‍िस्‍तान में जो कुछ हुआ, सबने देखा. इस बारे में ढेर सारी जानकारी इंटरनेट पर भी मौजूद है. मगर क्‍या होता है जब समंदर जंग के मैदान में बदल जाए? इतने बड़े-बड़े युद्धपोत कैसे छुपाए जाते हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है. वीडियो को 100 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था.

लर्न समथिंग नाम के ट्व‍िटर हैंडल @perspectivewow से यह वीडियो पोस्‍ट किया गया है. कैप्‍शन में लिखा है- यह एक नौसैनिक युद्ध के दौरान जहाजों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धुएं के पर्दे का फ़ुटेज है. वीडियो में दिख रहा कि समंदर में तैनात एक जहाज को छिपाने के लिए एक लड़ाकू विमान धुएं की एक दीवार बनाता जा रहा है. यह पूरी तरह जहाज को ढक लेता है. यह इतना गहरा है कि किसी ओर से कुछ भी दिखाई नहीं देता. दूर से देखने पर यह एक बादल की तरह नजर आता है.

This is Pre-WWII footage of a smoke curtain, used to hide ships during a naval battle, being deployed. pic.twitter.com/J7jdFmSGJd

— Learn Something (@perspectivewow) November 11, 2022