आई ट्रांसप्लान्ट के बाद पहली बार दुनिया देख अचरज में आ गई बच्ची, दिल छू लेने वाला है वीडियो

मेडिकल साइंस का विकास कई मायनों में करिश्माई साबित होता है. जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहां डॉक्टर एक नई उम्मीद देते हैं उसके बाद मिलने वाली खुशी बेशकीमती होती है. सोचिए जिसकी दुनिया जन्म से ही अंधेरे से भरी हो उसे कैसा लगता होगा. और कैसा एहसास होता होगा, जब पहली बार आंखे मिलने के बाद वो किसी को देख पाए ,जो उसके सबसे करीब है. एक बच्ची का ऐसा ही अनुभव आपका दिल छू लेगा.

ट्विटर पर @TheFigen ने ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देख किसी का भी दिल भर जाएगा. जन्म से ही बिना आंखों के वाली बच्ची ने आई ट्रांसप्लांट के बाद जब पहली बार दुनिया देखी, तो अचरज में पड़ गई. लेकिन जैसे ही उसने पहली बार मां को देखा, मां-बेटी दोनों का सब्र टूट गया. वो इतनी भाविक हो गई कि खुशी के पल में बच्ची से लिपट कर खूब रोई मां.

मेडिकल साइन्स के करिश्में ने फिर कर दिया भावुक

बच्ची जन्म से ही अंधी थी. माता-पिता का जैसे ही इस सच से सामना हुआ उनकी तो दुनिया थम सी गई. लेकिन मेडिकल साइंस ने उनकी उम्मीद नहीं थमने दी. बस किसी डोनर का इंतज़ार था. किसी ऐसे का इंतज़ार जिसे खुद के मिटने के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी कर जाने का जुनून था. जैसे ही डोनर मिला ट्रांसप्लांट के ज़रिए बच्ची की आंखों में नई रोशनी का संचार किया गया. सर्जरी सफल रही. लेकिन छोटी सी मासूम बच्ची के लिए ये समझ पाना आसान नहीं था कि उसे हो रहे इस दर्द का मकसद उसकी झोली में ढेर सारी खुशियां लाना है.

Science is beyond amazing!

The reaction of the little girl who saw the world for the first time as a result of an organ transplant…💕❤️

