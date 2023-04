भारतीय लड़के का फैन हुआ अफ्रीकन, ट्वीट करके बताया- 'गजब चीज़ खिलाई, अब यही मेरा भाई'!

Indian Taught Foreigner to Chew Khaini: आपने अपने आसपास भी बहुत से लोगों को चूना और तंबाकू को हथेली पर रगड़कर चबाते हुए देखा होगा. ये एक तरह का नशा है, जो स्वास्थ्य के लिए खराब है लेकिन देश के बहुत से हिस्सों में काफी पॉपुलर भी है. खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ये खूब पसंद किया जाता है. हालांकि विदेशी लोगों को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन हाल ही में एक अफ्रीकन लड़के का खैनी के बारे में ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

हुआ कुछ यूं कि अपने देश के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हाल में अफ्रीकन देश युगांडा में सोलर ऊर्जा से चलने वाले वॉटर सप्लाई सिस्टम की वर्चुअल ओपनिंग की है. इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है. वीडियो को खासे व्यूज़ मिले और ढेर सारे रिप्लाई भी. इनमें से ही एक रिप्लाई खासा वायरल हो रहा है.

अफ्रीकन लड़के ने सीखा खैनी चबाना

विदेश मंत्री की पोस्ट पर रिप्लाई करने वाले ट्विटर यूज़र का नाम अगामा है. यूज़र बायो के मुताबिक वे युगांडा का रहने वाला है क्योंकि अपने अकाउंट पर उसने युंगांडा का झंडा भी लगाया है. अगाबा ने एक भारतीय लड़के के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘मैंने इस भारतीय लड़के के साथ 3 महीने काम किया. इसने मुझे तंबाकू में सफेद आटे जैसी चीज़ (चूना) को मिलाकर खाना सिखाया. ये बहुत अच्छा था और अब ये मेरे लिए भाई जैसा है.’

I worked with this Indian guy for 3months. He taught me how to eat tobacco mixture with white coloured flour-like things(ssuna) It was damn cool. He was like a brother to me. pic.twitter.com/zJfJKFUE5H

— TheycallmeAgaba 🇺🇬  (@mac_agaba) April 11, 2023