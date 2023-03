आज़ादी है सबको प्यारी, खुली जगह पाकर खुश हुए जानवर, फॉरेस्ट ऑफिसर ने शेयर किया Video

Video of Animals and Birds: हमारी धरती इंसानों के साथ-साथ बहुत से पशु-पक्षियों का भी घर है. यहां करोड़ों जीव एक साथ रहते हैं. हालांकि बहुत से जीव ऐसे भी हैं, जिन्हें इंसानों ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है और उन्हें उनकी आज़ादी अक्सर याद आती रहती है. ऐसे में अगर कोई इन्हें जंगल में छोड़ दे, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. आखिर आज़ादी तो आज़ादी है, अगर इंसानों को अच्छी लगती है तो जानवरों को भी इसकी कीमत पता होती है.

चाहे बड़े जानवर हों या फिर छोटे, उन्हें जंगल में आज़ाद घूमना पसंद होता है. जब लंबे वक्त से कैद में रहे ऐसे जानवरों को खुली हवा नसीब होती है तो उनका दिल दोबारा पिंजरे में जाने का नहीं होता है. इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें खूबसूरत जानवरों को उनके घर में छोड़े जाने पर उनका रिएक्शन देखते ही बनता है. वे अपनी स्वतंत्रता का आनंद जिस तरह से ले रहे हैं, उसे देखकर आप भी मुस्कुरा देंगे.

आज़ाद होते ही खिल गए चेहरे

वायरल हो हे वीडियो में देखा जा सकता है कि जगह-जगह पर तरह-तरह के जानवरों को कैद से आज़ाद किया जा रहा है. लगभग 2 मिनट के इस क्लिप में जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में छोड़ा जा रहा है. वीडियो में चीता, तेंदुआ, घोड़े, चिम्पैंजी जैसे जानवर कैद से आज़ाद किए जा रहे हैं. इतना ही नहीं चिड़ियों को भी एक साथ खुले आसमान में छोड़ा गया है, जबकि पानी में रहने वाले जानवर भी जलाशयों में आज़ाद किए जा रहे हैं. इस वीडियो को देखकर आंखों को बहुत ही सुकून मिल रहा है क्योंकि जानवर भी स्वतंत्रता पाकर काफी खुश हैं.

This is how freedom looks like. pic.twitter.com/EFUp4fT2sO

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 4, 2023