एलियंस होते हैं या नहीं, इसे लेकर लंबे समय से बहस चल रही है. कई लोगों का कहना है कि अमेरिका को एलियंस के बारे में ऐसी कई बातें पता है, जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है. कई बार लोगों को आसमान में यूएफओ जैसी चीज नजर आ जाती है. कई मामले एलियंस को देखने के भी मिलते हैं. लेकिन पक्के तौर पर आज तक कंफर्म नहीं हो पाया कि एलियंस का अस्तित्व है भी या नहीं? लेकिन हाल ही में एक CIA एजेंट ने सनसनीखेज खुलासा किया.

फॉर्मर CIA एजेंट जॉन का कहना है कि उनका सामना एक ऐसे एलियन से हो चुका है जो रेप्टाइल की तरह दिखता था. जी हां, इनका कहना है कि इंसान के बीच ही एलियंस रह रहे हैं. इसके लिए वो छिपकली या गिरगिट का रुप धारण करते हैं. जॉन के मुताबिक़, हम इंसान एलियंस के जिस रुप के बारे में सोचते हैं, असल में एलियंस उससे काफी हटकर नजर आते हैं. फिल्मों में दिखाए एलियंस जैसे वो असल में वैसे नहीं होते.



कर चुके हैं सामना

भूतपूर्व CIA एजेंट जॉन का दावा है कि वो एक बार ऐसे ही रेप्टाइल एलियन का सामना कर चुके हैं. उन्हें पूरा विश्वास है की एलियंस इंसान के बीच ही रहते हैं. यूट्यूब चैनल Into the Wyrde with Holly Wood को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया. उन्होंने बताया कि एक बार उनका सामना इन एलियंस से हो चुका है. ये रेप्टाइल एलियन उनके घर के अंदर घूम रहा था. वो लिविंग रुम से जॉन के बेडरुम में आने की तैयारी में था. लेकिन जॉन ने उसका सामना किया. अगली सुबह जॉन की बॉडी पर पंजों के निशान थे.

हो चुका है एलियन से आमना-सामना

25 साल रहे CIA एजेंट

बात अगर जॉन के करियर की करें, तो उन्होंने पच्चीस साल CIA एजेंट के तौर पर काम किया. अब वो इस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं. उन्होंने अब जाकर एलियन के साथ अपने एनकाउंटर की स्टोरी बताई. उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हम एलियंस के बारे में जैसा सोचते हैं, वो वैसे नहीं होते. वो पूरे छिपकली या गिरगिट भी नहीं दिखते हैं. उन्हें डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन वो होते हैं और हमारे बीच ही रहते हैं.

