Google के पूर्व एमडी भूल गए कैब ड्राइवर को पैसा देना, फिर जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आप रह जाएंगे हैरान

Viral News: ये डिजिटल पेमेंट का जमाना है. जेब में कैश नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बस एक मोबाइल या फिर कोई डेबिट कार्ड हो तो सारा काम हो जाएगा. कैब से लेकर खाना-पीना हर चीज़ के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. लेकिन बदलते वक्त के साथ अब भी कई लोग नहीं बदले हैं, उन्हें अभी भी कैश लेना ही पसंद है. लेकिन कैश के चक्कर में लोग फंस भी जाते हैं. कई बार जल्दबाज़ी के चलते पैसेंजर कैब ड्राइवर को पैसे देना भूल जाते हैं.

हम कैब के कैश पेमेंट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये कहानी एक ऐसे ड्राइवर से जुड़ी है जिसने अपने यात्रियों और लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया. दरअसल पिछले हफ्ते मीडियाकॉर्प के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी और मुख्य डिजिटल अधिकारी परमिंदर सिंह भारत दौरे पर आए थे. बता दें कि वो पहले गूगल के एमडी थे. इसी दौरान वो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक कैब ड्राइवर को जल्दबाज़ी के चक्कर में पैसा देना भूल गए.

भूल गए ड्राइवर को पैसा देना

परमिंदर ने इस घटना को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वो एयरपोर्ट पहुंचे और तुरंत चल दिए. वो ड्राइवर को पेमेंट करना भूल गए. दरअसल वो थोड़ा लेट हो रहे थे. लिहाज़ा फ्लाइट में सवार होने की जल्दी में थे. जब परमिंदर ने ड्राइवर को फोन किया और पूछा कि उसका कितना बकाया है, तो वो उसकी असामान्य प्रतिक्रिया से दंग रह गए. ड्राइवर पैसे लेना नहीं चाहते थे. उन्होंने सिर्फ इतना कहा, “कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे.’

The soft spoken cab driver dropped us at Delhi airport. We walked off without paying. Desperately called to ask how to pay & he replied, ‘Koi baat nahi, phir kabhi aa jayenge’. Won’t even tell the amount. He knew we don’t live here. We eventually paid him & learnt decency exists.

— Parminder Singh (@parrysingh) December 3, 2022