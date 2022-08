Video: कार रेस देखने के लिए बैठे हुए थे दर्शक, तभी आसमान में उड़ते शख्स पर टिक गई नज़र!

सभी लोग किसी न किसी खेल के शौकीन होते हैं. कुछ लोगों को गेम खेलना पसंद होता है तो कुछ लोगों को गेम देखना भी पसंद होता है. फॉर्मूला वन रेस ऐसा ही गेम है, जो लोगों को देखना बेहद पसंद होता है. तेज़ रफ्तार से आती-जाती कारें रोमांचित करने वाली होती हैं. हालांकि बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के दौरान के दौरान लोगों को इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखाई दे गया.

फॉर्मूला वन रेस के फैंस पहुंचे तो थे रेस देखने के लिए, लेकिन उन्हें इसी बीच आसमान में उड़ता हुआ एक शख्स दिखाई दे गया. इस नज़ारे को देखते ही सभी की नज़रें और मोबाइल कैमरा का लेंस उसी तरफ चला गया. एक शख्स आसमान में फ्लाई बोर्ड पर स्टंट करता हुआ दिख रहा था. इस नज़ारे का वीडियो बनाकर वहां मौजूद एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

आसमान में दिखाया गजब का करतब

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स को फ्लाइंग बोर्ड पर सवार होकर जाते हुए देखा जा सकता है. वो फॉर्मूला वन के रेस ट्रैक के ऊपर से इतने मज़े से गुजर रहा है, मानो ये उसका रोज़ाना का काम हो. बोर्ड पर दिखाई दे रहे शख्स का नाम फ्रैंकी ज़ापाटा है. वो एक फ्रेंच इंवेंटर हैं और उन्होंने ला सोर्स कॉर्नर से अपनी उड़ान भरी थी, जो 400 मीटर तक बिना किसी यू टर्न के उड़ते गए. ज़ापाटा ने ऐसा पहली बार नहीं किया है. साल 2019 में भी वे एफ 1 ट्रैक के ऊपर से उड़े थे और उन्होंने फ्रेंच ड्राइवर एंथोनी ह्यूबर्ट को श्रद्धांजलि दी थी.

Someone just flew over the circuit #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/95BJicE4Z3

— Nienke (@avoidingtmrw) August 27, 2022