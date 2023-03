बाघ सबसे खूंखार शिकार‍ियों में से एक होता है. अगर यह जंगल में है तो इसे देखने का अपना मजा है. लोग सफारी करते हैं और घंटों इनके साथ समय बिताते हैं. पर अगर कहीं यह आपके मुहल्‍ले में आ गया तो दहशत फैल जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ आंध्र प्रदेश के पेड्डा गुम्मदापुरम (Pedda Gummadapuram) गांव में, जब वहां बाघ के चार शावक नजर आए. लोग शावकों से तो कम डर रहे थे असली खतरा ये था कि कहीं बाघ‍िन घूम न रही हो. मंगलवार को भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान (IFS Parveen Kaswan) ने इनकी तस्‍वीरें शेयर कीं, जो खूब वायरल हो रही हैं.

IFS ने जो तस्‍वीर शेयर की, उसमें चार शावक एक बडी सी टोकरी में नजर आ रहे हैं. देखने में वे बेहद क्‍यूट लग रहे हैं. कासवान ने फोटो पोस्‍ट करते हुए लिखा, इन 4 बाघ शावकों को कल आंध्र के नंद्याल जिले के पेड्डा गुम्मदापुरम गांव के निवासियों द्वारा बचाया गया. उम्मीद है कि इन्‍हें इनकी मां से मिलाने की कोशिशें जल्‍द कामयाब होंगी. तस्‍वीर को कुछ ही समय में 20 हजार से ज्‍यादा बार देखा गया. हजारों लोगों के लाइक्‍स और कमेंट मिले.

These 4 tiger cubs rescued by residents of Pedda Gummadapuram village in Nandyal district of Andhra yesterday. Hope efforts of FD to unite them with mother become successful. pic.twitter.com/7LThyV1XtE

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 7, 2023