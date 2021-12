अब बच्चे खुद तय करेंगे अपना सरनेम, यहां बनने जा रहा है नाम को लेकर कानून !

दुनिया भर में इसे लेकर समानता (Gender Equality) है कि शादी से पैदा होने वाले बच्चों के नाम के आगे उनके पिता का सरनेम (Children Take Father’s Surname) लगता है. सीधे शब्दों में कहें तो महिला को ये अधिकार नहीं होता कि वो अपने पुराने सरनेम (Children can pick their surname) को लेकर वंश आगे बढ़ा सकें. अब इस रिवाज़ में बदलाव करने जा रहा है यूरोपियन देश फ्रांस. फ्रांस (France Name Law) में नागरिकों को खुद अपना सरनेम चुनने का अधिकार दिया जाने वाला है.

फ्रांस के नए कानून के मुताबिक बच्चों को अपनी मां का फैमिली नेम भी इस्तेमाल करने की आज़ादी होगी. ये पूरी तरह उन पर निर्भर करेगा कि वो अपने माता-पिता में से किसका सरनेम इस्तेमाल करना चाहते हैं. फ्रांस के न्याय मंत्री डुपोंड मोरेटी ने इस बात की जानकारी दी है कि इसे लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें 18 साल की उम्र पार करते ही बच्चे अपना सरनेम बदलने की आज़ादी पा सकेंगे.

वोटिंग के बाद साफ होगी तस्वीर

फ्रांस में सरकार चला रही LREM पार्टी के सदस्य पैट्रिक विग्नल ने ये प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के मुताबिक बालिग होने के बाद बच्चों को अपना सरनेम बदलने की आज़ादी होगी और उन्हें इसके लिए कोई कारण पेश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. प्रस्ताव को लेकर कुछ दिनों में वोटिंग हो जाएगी. अगर इसका परिणाम सकारात्मक होता है, तो फ्रांस में कानून कोई भी शख्स अपना सरनेम बदल सकेगा. इससे उन बच्चों को फायदा होगा, जो पिता के व्यवहार से असंतुष्ट होकर अपनी मां का फैमिली नेम लेना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- Viral Video : पालतू डॉग लिए टहल रही थी लड़की, आवारा कुत्ते ने कर दिया हमला !

बेहद आसान होगी प्रक्रिया

दिलचस्प बात ये है कि फ्रांस में ये आज़ादी पहले से ही दी गई है कि लोग अपना सरनेम बदल सकते हैं. मुश्किल ये थी कि ये प्रक्रिया काफी जटिल है और ऐसे करने के लिए कानून मंत्रालय को वैध कारण बताना होता है. नए कानून के मुताबिक ये प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कानून उन बच्चों को काफी फायदा पहुंचाएगा, जिनकी परवरिश सिर्फ उनकी मां ने की है. ऐसे बच्चे अपने नाम के साथ मां का सरनेम लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे.

Tags: France, Viral news, Women Empowerment