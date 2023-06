दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं, जिन्‍होंने अपने कारनामों की बदलौत नाम कमाया हो. विश्व कीर्तिमान रचा हो. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड ऐसे लोगों के कारनामों से भरा पड़ा है. इनमें कई नाम तो ऐसे हैं, जिनके काम देखकर आप कांप उठेंगे. हाल ही में ऐसा ही एक विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के जोनाथन वेरो (Jonathan Vero) ने अपने नाम किया है. खुद को आग लगाकर उन्‍होंने सबसे तेज 100 मीटर दौड़ पूरी की. आप जानकर और भी हैरान होंगे कि उन्‍होंने ऑक्‍सीजन सिलेंडर का भी सहारा नहीं लिया.

गिनीज बुक ने इसकी जानकारी शेयर की है. 39 वर्षीय फ्रांसीसी फायरफाइटर जोनाथन वेरो ने बिना ऑक्सीजन के सबसे लंबी दूरी की फुल बॉडी बर्न रन हासिल करके दुनिया को चौंका दिया है. सुरक्षात्मक सूट पहने हुए, जोनाथन ने आग की लपटों में घिरे रहने के बावजूद 272.25 मीटर (893 फीट) दौड़ लगाई और 204.23 मीटर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया. ऐसा करते हुए जोनाथन ने बिना ऑक्सीजन के सबसे तेज़ फुल बॉडी बर्न 100 मीटर स्प्रिंट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इस उपलब्‍ध‍ि को उन्‍होंने मात्र 17 सेकंड में पूरा करके पिछले रिकॉर्ड को 7.58 सेकंड से पीछे छोड़ दिया. इससे पहले यह दोनों रिकॉर्ड ब्रिटेन के एंटनी ब्रिटन के पास थे.

सात बार टूट चुका है यह रिकॉर्ड

जोनाथन ने इसकी खूबसूरत तस्‍वीर भी शेयर की है. गिनीज बुक ने लिखा, यह अब तक देखे गए सर्वोत्तम फोटो में से एक है. आप यह नहीं सोच सकते कि लोग विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए स्वेच्छा से खुद को आग लगा लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो आश्चर्य नहीं होना चाह‍िए. ऑक्‍सीजन के बिना सबसे लंबी दूरी की फुल बॉडी बर्न दौड़ का रिकॉर्ड काफी मुश्क‍िल है. इसके बावजूद इस रिकॉर्ड को 2009 के बाद से सात बार तोड़ा जा चुका है. 14 साल पहले ब्रिटेन के जोनाथन कीथ मैल्‍कम ने सबसे पहले यह रिकॉर्ड बनाया था. उनके मुकाबले जोनाथन तीन गुना ज्‍यादा तेज दौड़े.

New record: The fastest full body burn 100 m sprint without oxygen – 17 seconds by Jonathan Vero (France)

Jonathan also set the record for the farthest distance ran in full body burn during this attempt at 272.25 metres! 🔥 pic.twitter.com/J0QJsPNkPf

— Guinness World Records (@GWR) June 29, 2023