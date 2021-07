दुनिया का वो शहर, जहां कपड़े पहनना है मना, शॉपिंग से लेकर रेस्त्रां में भी बिना कपड़ों के घूमते हैं लोग

दुनिया में अलग-अलग किस्म के कल्चर हैं और उनकी अनोखी रवायतें भी. इसी दुनिया के एक कोने में एक ऐसा भी शहर है, जिसे nudist city कहा जाता है. ये दुनिया का अकेला ऐसा शहर है, जहां लोग nude tourism के लिए आते हैं.Cap D’Adge नाम का ये फ्रेंच शहर अक्सर ही सुर्खियों में रहता है. Mediterranean कोस्ट के पास मौजूद इस शहर को अपनी अनोखी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है. ये दुनिया का सबसे ज्यादा ओपन डेस्टिनेशन है, जहां आकर आपको किसी भी पाबंदी (Visitors can travel without clothes) का सामना नहीं करना पड़ता.फ्रांस का Cap D’Adge शहर सबसे ज्यादा पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन (Best Honeymoon Destination) के तौर पर है. ये हमेशा से विवादों में रहा है, क्योंकि यहां लोगों को बिना किसी भी कपड़े के घूमने की (Visitors can travel without clothes) आज़ादी है. खूबसूरत बीचेज़ के मशहूर इस शहर में समंदर के किनारे का नज़ारा ही अलग होता है. बीच छोड़िए, यहां तो बैंक, सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट्स में भी लोग बिना एक भी कपड़ा पहने घूम सकते हैं. अगर आपको बाल कटाने हैं, बेकरी से कुछ सामान खरीदना है या एक्सरसाइज़ भी करना है तो कपड़े पहनने की कोई पाबंदी नहीं है.हर साल गर्मियों में Cap D’Adge शहर गुलजार हो जाता है. एक अनुमान के मुताबिक 50 हजार सैलानी दुनिया भर से यहां खास गर्मियों में बीचलाइफ़ का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं. यहां आने वाले लोगों में से ज्यादातर सैलानियों की संख्या फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, अमेरिका, डेनमार्क और कनाडा से होती है. यहां हनीमून के लिए आने वाले कपल्स कहते हैं कि वे इस नए अनुभव के ज़रिये अपने रिश्ते को फ्रेश और स्टीमी बनाए रखना चाहते हैं. ये काफी रोमांचक और मज़ेदार होता है.हालांकि फ्रांस के इस शहर में आपको बिना कपड़ों के बाहर घूमने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के सामने इंटिमेट (Fine for Public Sex) हो सकते हैं. इस तरह का रोमांस करने पर आफको 12,860 पाउंड का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस शहर में रहने के लिए फीस भी देनी पड़ती है . 7 दिन NUDIST CITY में गुजारने के लिए आपको अपने होटल और फूड कॉस्ट के अलावा 51 पाउंड यानि कि 5 हजार रुपये की फीस देनी होगी.