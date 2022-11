गहरी नींद में झूलते बच्चे को साथी ने दिया कुछ यूं सहारा, वायरल हो गया क्यूट दोस्ती का वीडिओ

जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ हो तो जीवन बेहतर और आसान हो जाता है. वक्त अच्छा हो या बुरा दोस्त हमेशा काम आते हैं. बड़ी से बड़ी मुश्किल को झट से सुलझा देते है दोस्त. दोस्तों के बिना जिंदगी विरान से लगती है और उनके होने से पल में रोशन हो जाती है जिंदगी. दोस्ती सिर्फ बड़े होने पर काम नहीं आती बल्कि सच्चा दोस्त हर उम्र में साथ निभाना नहीं भूलता.

ट्विटर के @ValaAfshar पर शेयर वीडियो में क्लास में बैठे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक बच्चा नींद से ऐसा ओझल हुआ कि बस गिरने ही वाला था. तभी बगल में बैठे साथी ने उसे ऐसा संभाला कि हर किसी का दिल जीत लिया. क्यूट वीडियो का कैप्शन है- अच्छे दोस्तों की देखभाल करने से जीवन बेहतर होता है. वीडियो को 2.6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

बैठे-बैठे सो रहा बच्चा गिरने ही वाला था कि दोस्त बन गया सहारा

दोस्ती के एक बेहद क्यूट वीडियो ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त दिल जीता है. वीडियो बच्चों की दोस्ती का है लिहाजा लोगों के दिल को ऐसा छू गया कि देखते ही देखते वीडियो को 26 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए. वीडियो में बच्चे सीट पर एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में नीली टीशर्ट पहने सबसे किनारे बैठा बच्चा गहरी नींद में है. वो बैठे बैठे ही नींद से ओझल हो रहा है. दोस्त की ये हालत बगल में बैठा बच्चा बड़ी देर से देख रहा था. तभी अचानक बैठे-बैठे सोता हुआ बच्चा दूसरी तरफ गिरने ही वाला था कि साथी ने उसे झट से संभालकर अपना कंधा दे दिया.

Life is better with caring good friends. pic.twitter.com/y9lbuKa7up

— Vala Afshar (@ValaAfshar) November 11, 2022