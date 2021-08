दोस्तों से मिला धोखा तो लड़की ने लिया सॉलिड बदला, बना डाले इतने दोस्त कि पार्टी के लिए पार्क भी पड़ा छोटा

आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको दोस्तों ने किसी पार्टी (Party with Friends) या ईवेंट में आपको बुलाया ही न हो. ऐसे में गुस्सा या दुख तो सभी को होता है, लेकिन ऐसा बदला (Solid Revenge by Girl) कोई नहीं ले पाता, जैसा अमेरिका (United States) में रहने वाली एक लड़की ने लिया. लड़की ने दोस्तों को जलाने के लिए इतने दोस्त बनाए कि वो इसी के लिए मशहूर हो गई.

Marissa Meizz नाम की 23 साल की लड़की न्यूयॉर्क (New York) की रहने वाली है. उसे किसी ईवेंट में उसके दोस्तों ने इनवाइट (Birthday Praty) नहीं किया तो ये बात उसके दिल पर लग गई. लड़की ने इसके बाद तो पूरे अमेरिका में ही अपने दोस्त बना डाले. मज़े की बात तो ये है कि उसके दोस्तों के ग्रुप में वही लोग शामिल हैं, जो अपने दोस्तों से मैरिसा की ही तरह धोखा खा चुके हैं. No More Lonely Friends नाम का उसका क्लब भी है.

Birthday Party में दोस्तों ने नहीं बुलाया

मैरिसा मीज़ (Marissa Meizz) को उसके दोस्तों ने एक बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था. जब मैरिसा को इस बात का पता चला कि उसे जान-बूझकर पार्टी में नहीं बुलाया (Girl deceived by Friends) गया तो उसे काफी दुख हुआ. इसके बाद मैरिसा ने अपने दोस्तों से खुद बात करना बंद कर दिया और TikTok पर No More Lonely Friends नाम से ग्रुप बना डाला और सोशल मीडिया (Social Media) पर अकेले पड़े लोगों को दोस्त बनाने लगी. सबसे पहले TikTok पर @drewbdoobdoo नाम के अकाउंट से एक शख्स ने जान-बूझकर मैरिसा के पार्टी में न बुलाने की बात पब्लिक की. इस वीडियो से ही मैरिसा को तमाम यूज़र्स का सपोर्ट मिल गया.

Troll होने के बजाय मिल गए बहुत से दोस्त

लोगों ने मैरिसा मीज़ को इतना सपोर्ट किया, जितना उसने सोचा भी नहीं था. आखिरकार उसके सभी वर्चुअल दोस्तों ने मिलकर साथ में एक बड़ी पार्टी करने की योजना बनाई. ये पार्टी मैरिसा के दोस्तों की उस बर्थडे पार्टी से कहीं बड़ी और शानदार थी. पहली पार्टी के बाद ही मैरिसा ने No More Lonely Friends नाम का क्लब बना डाला और देश भर से ऐसे लोगों को जोड़ा, जो उसकी तरह अकेले थे. मैरिसा के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने उसके पहले वीडियो को भेजकर उससे पूछा कि – क्या वो वही लड़की है? अब हालात ये हैं कि मैरिसा की पार्टी में सैकड़ों दोस्त आते हैं और कई बार सेंट्रल पार्क जैसी जगहें भी छोटी पड़ने लगती हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मैरिसा के दोस्तों ने कई बार उससे बात करने की भी कोशिश की. वो बात अलग है कि मैरिसा अब उनके बुरे बर्ताव की वजह से बात भी नहीं करना चाहती. मैरिसा के दोस्तों में अब बड़े और छोटे सब शामिल हैं और उनके साथ पार्टी करना भी मैरिसा को काफी पसंद है.