कंकड़ों के बीच छिपा हुआ है मेंढक, ढूंढने में फ्राई हो गया अच्छे अच्छों का दिमाग, ज़रा आप ही कीजिए मदद

कई बार ऐसा होता है कि चीज़ हमारी आंखों के बिल्कुल (Spot in The Picture) सामने होती है, फिर भी हम उसे देख ही नहीं पाते. कुछ ऐसा ही हो रहा है एक तस्वीर में, जो इंटरनेट पर लोगों का दिमाग घुमा (Mind Boggling Puzzles) रही है. तस्वीर में कंकडों और पत्तियों के बीच बैठे मेंढक को खोजने (Spot The Frog) में हर कोई सिर खुजाने को मजबूर हो रहा है.

Glenda Adams Phillips ने छिपे हुए मेंढक को ढूंढने का चैलेंज (Spot The Frog) देने वाली ये तस्वीर शेयर की है. उन्होंने जैसे ही facebook पर ये तस्वीर पोस्ट की, हर कोई अपनी आंखों का टेस्ट करने में जुट गया. हालांकि कोई भी इतनी आसानी से मेंढक ढूंढ नहीं पाया.

बगीचे में छिपे मेंढक ने किया परेशान

ग्लेंडा (Glenda Adams Phillips) लुसियाना के ग्रीनवेल स्प्रिंग (Greenwell Springs, Louisiana) में रहती हैं. एक रात मेंढक के शोर ने उन्हें परेशान कर दिया. आखिरकार उन्होंने सोचा, बाहर निकलकर वो शोर करने वाले मेंढक को भगाकर आएंगी. जैसे ही वो बाहर आईं, मेंढक करीब-करीब उनके ऊपर ही कूद पड़ा और फिर कंकड़ों के बीच जाकर छिप गया. उसी वक्त ग्लेंडा ने अपने फोन से उस मेंढक की तस्वीर खींच ली. वो काफी छोटा था और इस तरह बैठा हुआ था, कि तस्वीर में उसे ढूंढना मुश्किल था.

अब देख ही लीजिए शैतान मेंढक को

ग्लेंडा ने उसी वक्त ये तस्वीर Social Media पर शेयर की और लोगों को मेंढक ढूंढ निकालने का Challenge दिया. आप भी इस तस्वीर को देखकर अगर अब तक मेंढक को स्पॉट नहीं कर पाए हैं तो चलिए देख ही लीजिए शैतान मेंढक को.

Facebook पर मेंढक ढूंढ-ढूंढकर लोग थक गए और मेंढक यहां छिपा बैठा था.

ऐसी मज़ेदार तस्वीरें अपनी आंखों के टेस्ट के लिए आप चैलेंज के तौर पर ले सकते है. जितनी जल्दी आप इन Optical Puzzles सॉल्व करते हैं, उतनी ही तेज़ हैं आपकी नज़रें.

