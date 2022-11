फरारी काट रही महिला बन गई एडल्ट स्टार, पुलिस ढूंढने में जुटी और वो खेल रही है करोड़ों में !

Fugitive Woman Set to Make 93 Lakh a Month From Adult Site: पुलिस और कोर्ट-कचहरी के चक्कर में इंसान अगर फंस जाए, तो उनकी ज़िंदगी में तनाव भर जाता है. हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता, आपने तमाम ऐसे अपराधियों के किस्से सुने होंगे, जो ऐसी सिचुएशन से भी आराम से निकल जाते हैं. मसलन वो कई-कई साल पुलिस की नज़र में आए बिना फरारी काटते रहते हैं, कुछ ऐसी ही कहानी एक महिला की सामने आई है, जो आपको हैरान कर देगी.

लीसा मैरी मैथर्स (Lisa Marie Mathers) नाम की 30 साल की महिला एडल्ट मॉडल (Woman on run from interpole becomes adult model) के तौर पर लाखों-करोड़ों रुपये कमा रही है, इसके साथ ही महिला का दावा है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो उनके चंगुल से भागी हुई है.

पुलिस के चंगुल से भागी, बन गई एडल्ट स्टार

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लीसा मैरी मैथर्स (Lisa Marie Mathers) ने खुद दावा किया है कि वो इंटरनेशन पुलिसिंग ऑर्गनाइज़ेशन से भागी हुई अपराधी है. इस वक्त वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए एडल्ट साइट OnlyFans का सहारा ले रही है. वो दिन के 8 घंटे अपनी तस्वीरें खींचकर साइट पर डालती है, जबकि उसका पति पॉल इसमें उसकी मदद करता है. पेशे से इंजीनियर पॉल ने बीवी को एडल्ट मॉडल बनाने के लिए अपना घर बेचकर 5 लाख 59 हज़ार रुपये उसे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए दिए.

साल 2013 से फरार है महिला

लीसा बताती है कि वो साल 2013 में अपने दो बेटों के साथ फरार हो गई थी. इंटरपोल नॉर्वेयन अथॉरिटी से उसकी कानूनी लड़ाई की वजह से उसे ढूंढ रही है. उसके कुल 6 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 2 से 12 साल तक है. महिला ने स्कॉटलैंड से पढ़ाई भी की थी लेकिन अपनी डिग्री बीच में ही छोड़कर वो एडल्ट मॉडल बन गई. वो एक एजेंसी के ज़रिये मॉडलिंग करती है, जिसके मुताबिक वे हर महीने £100,000 यानि 93 लाख रुपये से ज्यादा कमा लेती है और उनके एजेंसी की टॉप 13 मॉडल्स में से है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news