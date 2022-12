सजी-धजी दुल्हन ने दिया दूल्हे को 'आखिरी धोखा', शादी से पहले पहुंची प्रेमी से मिलने, फिर ....

Bride Goes to Meet Ex Boyfriend Before Wedding: शादी से पहले इंसान के रिश्ते चाहे जिससे भी रहे हों, लोगों को सलाह दी जाती है कि वो शादी के बाद की ज़िंदगी का उससे कोई वास्ता नहीं रखें. अगर आप पास्ट और प्रेज़ेंट से मिलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल सकता है. इसी बात को साबित करता हुए एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन बने कपल का अजीबोगरीब सीन दिख रहा है.

आपने पहले भी सुना होगा कि अपनी ज़िंदगी को सुख-शांतिपूर्वक गुजारना है तो रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर रखनी चाहिए. शादी के जोड़े में सजी हुई एक दुल्हन ने अपने दूल्हे को जन्म-जन्म के बंधन में बधने से तुरंत पहले धोखा दिया और अपने पुराने प्रेमी से मिलने पहुंच गई. इसके बाद दूल्हे ने जो किया, वो देखकर दुल्हन हक्की-बक्की रह गई. इसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शादी से पहले प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन के लिबास में सजे कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Angel FM के ओपैनिन डार्को के मुताबिक दुल्हन ने अपने दूल्हे को आखिरी बार धोखा दिया और वो अपने पुराने प्रेमी से मिलने जा पहुंची. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें दुल्हन बुरी तरह से दूल्हे के सामने रोती-चिल्लाती दिख रही है. स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक दुल्हन के किसी दोस्त ने ही दूल्हे को उसके पूर्व प्रेमी से मिलने के बारे में बताया, जिसके बाद जो ड्रामा हुआ, उसका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है.

दूल्हे ने बिलखती दुल्हन को छोड़ा

वीडियो में दूल्हे को जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि दुल्हन चिल्ला-चिल्लाकर रो रही है. एक यूज़र ने इस सीन को देखकर कहा कि दूल्हे ने बिल्कुल ठीक किया और लड़की को अपने पूर्व प्रेमी से शादी के लिए छोड़ दिया. एक अन्य यूज़र का कहना था कि जिस किसी ने भी दूल्हे को ये बताया, उसने वाकई उसे बुराई से बचाया है. वहीं कुछ अन्य यूज़र्स ने दुल्हन को गलत ठहराते हुए कहा है कि आखिर उसे ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी और उसके साथ दूल्हे ने बिल्कुल सही किया.

