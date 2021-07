Funeral Food: मैयत के तुरंत बाद परोसा जाता है स्वादिष्ट खाना, दुनियाभर में कई जगहों पर है ऐसी अजीबोगरीब परंपरा

आयरिश वेक केक को मॉर्बिड केक भी कहा जाता है. (Image- The Daily Meal)

कोलिवा धार्मिक अंतिम संस्कार भोजन है (Image- atlasobscura)

यह एक तरह की ब्रेड है (Image-alwaysuttori)

अक्सर शादियों और पार्टियों और होटलों में ही लजीज खाना मिलता है. जहां जा कर लोग पेट भर कर अपनी मन पसंद की चीजें खाते हैं लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी के मरने के बाद लोगों को तरह-तरह के पारंपरिक पकवान (Traditional funeral food) खिलाए जाएं? आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जहां अंतिम संस्कार के बाद लोगों को खाने में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है.आयरिश वेक केक मूल रूप से मृतक को सम्मानित करने के लिए 'एक आखिरी पार्टी' (Last Party) के तौर पर परोसा जाता है.यह धार्मिक अंतिम संस्कार भोजन आमतौर पर ग्रीस, साइप्रस और बाल्कन (Greece, Cyprus and Balkan countries) देशों में पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों (Eastern Orthodox churches) में परोसा जाता है.जमैका (Jamaica) में किसी भी तरह की सभा या अवसर पर बकरी की करी (Goat Curry) परोसे जाने की परंपरा है. यह आमतौर पर चावल और बीन्स (Rice and beans) के साथ परोसा जाता है और इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं.यह अंगूठी के आकार की ब्रेड आमतौर पर रूस, रोमानिया और यूक्रेन (Russia, Romania and Ukraine) जैसे देशों में खाई जाती हैं.जापानी बौद्धों द्वारा आयोजित ओबोन (Obon) नाम का एक स्मारक उत्सव, जिसके दौरान यह माना जाता है कि जिन अपनों की मौत हो गई है वह मरने के बाद अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं. जानकारी के मुताबिक परिवार अपने पूर्वजों के लिए अपने घरों में भोजन बनाते हैं, और एक परंपरा के अनुसार एक ककड़ी को घोड़े के आकार में काटा जाता है, जिसे क्युरी उमा कहते हैं. वहीं वे बैंगन को गाय के आकार का काटा जाता है, जिन्हें नासु उशी के नाम से जाना जाता है, गाय धीमी गति से विदा लेना का प्रतीक है.