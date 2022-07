Funny Video : नाव पर बैठकर मछली फंसा रहा था शख्स, कांटा पकड़कर खींचा तो उड़ गए होश !

Man Catches Alligator Instead of Fish : कभी-कभी इंसान थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और इसकी वजह से उसे लेने के देने पड़ जाते हैं. खुद पर विश्वास करना तो ज़रूरी है लेकिन थोड़ा सा संभलकर रहने की ज़रूरत है ताकि कोई मुसीबत न सामने आ जाए. कुछ ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ, जो तालाब में फिशिंग कर रहा था. ये वीडियो (Funny Video Of Man Catching Fish) देखकर आपको हंसी आ जाएगी.

जंगल में कैंपिंग करते हुए या किसी भी तालाब के किनारे पहुंचने के बाद एडवेंचर के शौकीन लोगों को या तो तैरने का चस्का चढ़ता है या फिर वे ताज़ी मछलियां पकड़ना चाहते हैं. वीडियो में भी शख्स तालाब के अंदर एक नाव पर बैठा हुआ मछली पकड़ रहा है. इसी बीच वो अपना कांटा जब खींचकर देखता है, तो उसके हाथ से कांटा खुद ब खुद छूट जाता है.

फंसाई मछली, फंस गया घड़ियाल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी कैंपिंग साइट पर मौजूद तालाब में मज़े से बोटिंग कर रहा है. इस दौरान उसके साथ एक और महिला मौजूद है. वे दोनों नांव पर बैठकर मछली पकड़ने में जुटे हैं. जब उन्हें लगता है कि उनके हाथ मछली लग गई है, तो वे अपना कांटा ऊपर की ओर खींचते हैं. पहले तो वे खुश होते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें सामने घड़ियाल का जबड़ा दिखाई देता है, उनके होश उड़ जाते हैं और वे वहां से जल्दी-जल्दी पैडल मारकर नाव भगाने लगते हैं.

View this post on Instagram A post shared by FailArmy (@failarmy)

लोगों ने लिए शख्स के मज़े

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर failarmy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को 7.1 मिलियन यानि 71 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि इसे डेढ़ लाख से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वीडियो पर कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस शख्स के जमकर मज़े भी लिए हैं. एक यूज़र ने लिखा कि अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर ऐसा ही होता है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा कि लोग कहीं भी मछली पकड़ने लगते हैं, तभी ऐसा होता है.

Tags: Funny video, Viral video news, Weird news