Funny Video : भौंक-भौंककर तंग कर रहे थे कुत्ते, गुस्साए गधे ने सिखा दिया सबक !

Funny Video of Donkey : सोशल मीडिया पर हर रोज़ कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. इनमें से कुछ हमारी रोजाना की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं तो कुछ इतने मज़ेदार होते हैं कि देखते ही हंसी आ जाए. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल (Donkey Attacks on Dogs Video) हो रहा है, जिसमें एक गधे को दो कुत्ते तंग कर रहे हैं और वो झुंझलाकर (Funny Video of Angry Donkey) उन्हें अच्छा सबक सिखाता है.

यूं तो गधे को ऐसा जानवर माना जाता है, जिसे किसी से कोई लेना-देना नहीं होता. वो जल्दी गुस्सा भी नहीं होता है, जब तक कि कोई उसे बहुत ज्यादा परेशान न कर दे. इस वीडियो में भी गधे का इरादा बिल्कुल भी किसी को परेशान करने का नहीं होता है, लेकिन बदमाश कुत्ते उसे इतना तंग करते हैं कि उसे गुस्सा आ जाता है और उन्हें इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ जाता है.

गधे ने सिखाया कुत्तों को सबक

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक गधा खड़ा हुआ है और उसके सामने दो कुत्ते खड़े हैं. कुत्तों ने भौंक-भौंककर उसे परेशान करना शुरू कर दिया. कुछ देर तक तो गधा उन्हें बर्दाश्त करता रहा लेकिन जब वो इसे बहुत परेशान हो गया तो एक कुत्ते पर हमला कर दिया. उसके पहले कुत्ते को दौड़ाया और फिर उसे पकड़कर हवा में उठा दिया. बाद में कुत्ते को ज़मीन में पटकर गधे ने जब लात मारी तो कुत्ता बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकला.

लोगों को मज़ेदार लगा वीडियो

इस वीडियो को जिसने भी देखा, वो हंस-हंसकर लोटपोट हो गया. खासतौर पर कुत्ते ने लात खाने के बाद जो तेज़ी दिखाई, वो गजब की है. वीडियो को झारखंड के डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और लिखा है- इसलिए अनावश्यक किसी की शांति भंग न करें. 11 सेकेंड के वीडियो को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. 1 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक किया है. वहीं लोगों ने मज़ेदार कमेंट्स करते हुए लिखा- अब कुत्तों में डर का माहौल है.

Tags: Twitter, Viral video news, Viral Video on Social Media