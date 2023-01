पापा के हाथों में सौंपे गए बच्चे, कभी बर्फ में लुढ़के तो कभी सड़क पर फैल गए, मज़ेदार है Viral Video

Funny Video of Father and Children: बच्चों के लिए उनके माता-पिता से ज्यादा विश्वसनीय कोई दूसरा अभिभावक नहीं होता है. तभी तो आंखें बंद करके बच्चे अपने माता-पिता की गोद में सुरक्षित रहते हैं. आपने मां को बच्चों की सुरक्षा के लिए छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते हुए देखा होगा लेकिन पिता के हाथों में ये ज़िम्मेदारी आती है, तो क्या नज़ारा होता है, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कहते हैं बच्चों को मां से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता. कई बार इस बात को लेकर बहस भी हो जाती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी कैमरा फुटेज दिखाएंगे, जिसके बाद आप खुद ही ये फैसला कर लीजिए कि इस काम में मां बेहतर है या पिता. इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है और उन्हें ये बेहद मज़ेदार लगा है. मां अपने काम में कितनी भी परफेक्ट हों, पापा का स्टाइल तो पापा का ही होता है.

कहीं बर्फ में फेंका तो कहीं घसीटा

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि जब बच्चों की ज़िम्मेदारी पिता पर होती है, तो वे उन्हें किस तरह संभालते हैं. वीडियो में एक जगह 3-4 पिता एक साथ मिलकर बच्चों को आपस में टॉस कर रहे हैं. वहीं एक अन्य फुटेज में वे बर्फ में सीधा बच्चे को नीचे छोड़ देते हैं और फिर उठाते हैं. एक जगह तो वे सो रहे बच्चे को जैकेट के सहारे घसीटते हुए ले जा रहे हैं. ये कम था कि एक बच्चा तो अपने पिता के मुंह को जंपिंग की जगह बना देता है. वैसे इसमें रिस्क कितना भी हो लेकिन फुटेज काफी मज़ेदार हैं. आप भी इन्हें ज़रूर देखिए.

Hidden camera footage of children entrusted to their father 🙂

pic.twitter.com/gbBsG0DvfO

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) January 24, 2023