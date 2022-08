Video : फ्रिज में रखे खाने के चक्कर में थक गया बच्चा, वीडियो देख आ जाएगी हंसी

Child Fridge Funny Video : सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर रोज़ाना तरह-तरह के कंटेंट वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो हमें कुछ सिखा जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट (Child Funny Video) पर पसंद किया जा रहा है, जिसमें एक बच्चा फ्रिज से कुछ निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है.

बच्चों की शरारतों का क्या ही कहना, वो अपनी पसंदीदा चीज़ पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं. माता-पिता की नज़र से छिपकर बच्चे कई बार ऐसी-ऐसी शरारतें कर बैठते हैं, जो भारी पड़ जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल (Naughty Kid Video) हो रहे वीडियो में एक बच्चा ऐसा ही कर रहा है और इस कोशिश में उसके साथ क्या होता है, वो देखना मज़ेदार है.

फ्रिज तक पहुंचने की कोशिश

वायरल हो रहे वीडियो में एक बच्चा घर के फ्रीज़र से कुछ निकालना चाहता है. वो फ्रिज के दरवाजे तक पहुंचने का तो जुगाड़ कर लेता है, लेकिन फिर जो होता है, वो बेहद दिलचस्प है. बच्चा पहले फ्रीज़र का डोर पूरा खोलता है और फिर खुद स्टूल पर चढ़कर वहां तक पहुंचने में जुट जाता है. अब दिक्कत ये है कि स्टूल पर चढ़ने के लिए बच्चे को अपना सिर नीचे करना पड़ता है और जैसे ही उसका सिर नीचे होता है, दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है. बच्चा ये कोशिश एक बार नहीं कई बार करता है, लेकिन हर बार उसके साथ एक ही गड़बड़ होती है, जो बच्चा समझ नहीं पाता.

