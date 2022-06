Funny Video : दीवार पर बैठी चिड़िया के साथ हिरन की शरारत, देखते ही आएगी हंसी

Deer and Bird Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में जानवरों और जंगल से जुड़े वीडियो (Wildlife Videos) खासे पसंद किए जाते हैं. हम इन वीडियो के ज़रिये जानवरों की ज़िंदगी और उनसे जुड़ी चीज़ें देखते हैं. इस वक्त सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर पसंद किए जा रहे एक वीडियो में ऐसे ही दो जानवरों के बीच एक मज़ेदार वाक्या दिख रहा है. आप इसे देखते ही हंस पड़ेंगे और मान जाएंगे कि जानवर (Funny Video of Deer and Bird) भी इंसानों की तरह ही शरारती होते हैं.

ये वीडियो किसी जंगल का तो नही है, लेकिन एक पक्षी और जानवर के बीच की शरारत वीडियो में कैद हो गई है. अगर आप अब तक हिरन को भोला-भाला, मासूम जानवर समझते होंगे. हम इसे शाकाहारी भी मानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हिरन का एक अलग ही शरारती रूप दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर कोई भी हंस पड़ेगा.

पक्षी के साथ हिरन की शरारत

वायरल हो रहे वीडियो में हिरन एक दीवार के अंदर मौजूद है, जिस पर घास या पौधे लगाए गए हैं. इसी बीच एक पक्षी आकर इस दीवार की रेलिंग पर बैठ जाता है. पक्षी का पंख हिरन की तरफ होता है और बड़े आराम से आकर हिरन उस पक्षी का एक पंख दांतों से पकड़कर खींच लेता और पक्षी उड़ जाता है. हिरन उस पंख को मुंह में चबाने लगता है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर शाकाहारी हिरन पंख कैसे चबा गया? उससे भी ज्यादा मज़ेदार बात ये रही कि जिस पक्षी का पंख उसने खींचा था वो एक बार फिर वहीं आकर बैठ जाता है.

10 लाख लोगों ने देखा वीडियो

8 सेकेंड के इस मज़ेदार वीडियो को अब तक 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है. इसे ट्विटर पर @buitengebieden नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को 50 हज़ार से ज्यादा लोग लाइक भी कर चुके हैं और अपनी मज़ेदार टिप्पणियां भी दे रहे हैं. कई लोगों ने शाकाहारी जानवर के नॉनवेज खाने पर कमेंट किया तो कुछ लोगों ने कहा कि पक्षी को पता है कि हिरन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा.

