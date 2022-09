Funny Video: पानी में वीडियो शूट कर रही थी 'पापा की परी', फिर हो गया कांड

Girl Dancing in The Rain Falls in Water: सोशल मीडिया पर हमें तमाम ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जो हमें कभी हैरत में डाल देते हैं तो कभी इन वीडियो को देखकर हम हंसने पर मजबूर हो जाते हैं. इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपनी मस्ती के चक्कर में हादसे का शिकार हो जाती है. वीडियो देखकर आपको भी सीख मिल जाएगी कि कभी भी बिना देखे-समझे काम नहीं करना चाहिए.

बारिश के मौसम में अक्सर नालियों और सड़कों पर पानी भर जाता है. ऐसे में लोगों को सड़कों पर से गुजरते समय खास सावधानी रखनी होगी. हालांकि बारिश के मौसम में हर कोई बरसात का लुत्फ उठाना चाहता है और खुद को भीगने से नहीं रोक पाते. ऐसे में हादसे को खुद ब खुद निमंत्रण मिल जाता है. वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की बारिश के मजे लेते हुए उछल-कूद करती नजर आ रही है, उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि अगले ही पल उसकी ये मस्ती कैसे भारी पड़ने वाली है.

सावधानी हटी और दुर्घटना घटी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी से लबालब भरी सड़क पर एक लड़की मौसम का लुत्फ उठा रही है. बारिश का मजा लेते हुए एक लड़की वहां उछल-कूद करने लगती है. ज्यादा मस्ती में आने पर लड़की के साथ हादसा हो जाता है. वीडियो में आप देखेंगे कि नाचते हुए लड़की का पैर ऐसी जगह पड़ जाता है, जहां काफी ज्यादा पानी भरा होता है. जैसे ही वो उस जगह पर पैर रखती है, नीचे ही चली जाती है. वीडियो देखने के बाद आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे लेकिन ये वीडियो बारिश के साइड इफेक्ट से सावधान भी करता है.

View this post on Instagram A post shared by Bhutni_ke (@bhutni_ke_memes)

लोगों ने कहा- आ गया स्वाद ?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो bhutni_ke_memes नाम के अकाउंट से शेयर किया गयाहै. इस वीडियो को 3 दिन पहले शेयर किया गया है और अब तक इसे हज़ारों लोग देख चुके हैं. कुछ लोगों ने इसे लाइक किया है तो कुछलोगों ने कमेंट भी किए हैं. वीडियो को देखने के बाद यूजर्स इस पर एक से बढ़कर एक कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘और दीदी आ गया स्वाद..!’ वहीं कुछ यूज़र्स ने लड़की की कुशल क्षेम जाननी चाही.

Tags: Funny video, Viral Video on Social Media, Weird news