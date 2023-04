Video: दुल्हन को देखते ही पगलाया दूल्हा, करने लगा अजीबोगरीब डांस, पब्लिक बोली- 'जोकर'

Funny video of Groom Dance: हमारे देश में शादी-ब्याह की बात हो और नाच-गाना न हो, ये तो असंभव है. शादी कुल 4-5 दिन का फंक्शन होता है और हर दिन लोगों ने पास नाचने-गाने और उत्सव मनाने के बहाने होते हैं. हालांकि फाइनल डे पर नज़ारा ही कुछ और होता है. इन दिन तो घरवालों और बारातियों के साथ-साथ कई बार दूल्हा-दुल्हन भी जमकर डांस करते हुए दिख जाते हैं.

आपने दूल्हा-दुल्हन के डांस के तमाम वीडियो देखे होंगे. कहीं दोनों मिलकर धमाल मचाते हैं तो कहीं दुल्हन अपने दूल्हे के पास नाचती-गाती हुई पहुंचती है. आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को देखने के बाद बेकाबू होकर नाचना शुरू कर देता है और वहां खड़े लोग उसे देखते रह जाते हैं.

दूल्हे ने शुरू की बाराती डांस

आमतौर पर बाराती ही शादियों में अजीबोगरीब डांस करते हुए दिखते हैं लेकिन जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, उसमें खुद दूल्हा ही मोर्चा संभाले हुए है. दुल्हन को सामने देखते ही वो उसे जाकर गुलाब देता है और फिर डांस करने लगता है. उसे एक ट्रेंडिंग गाने पर नाचते हुए देखकर वहां खड़े रिश्तेदार और बाकी के लोग मुस्कुराने लगते हैं.

It’s high time people should stop hyping this clownery , it’s not romantic at all 😩 pic.twitter.com/Lhvg3yzNlT

