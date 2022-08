भेड़ों की तरह 'बा-बा' करते लोगों का वीडियो वायरल, कपड़े और हरकतें देख छूट जाएगी हंसी !

Humans Dresses as Sheep Video: दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं और उनके अपने-अपने शौक हैं. कोई स्काईडाइविंग करना चाहता है तो कोई समंदर में तैरने का शौक रखता है. हालांकि आप शायद ही किसी ऐसे शख्स से मिले हों, जो खुद को इंसान होते हुए भी जानवर बनाना चाहता हो. वैसे इस वक्त एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है, जिसमें कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरी जमात ही भेड़ (Human Dressed As Sheep Viral Video) बनकर घूम रही है.

ये अजीबोगरीब वीडियो (Weird Video) इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video on Internet) में लोगों को भेड़ की ड्रेस में देखा जा सकता है. वे न सिर्फ जानवर की तरह गेट अप बनाकर टहल रहे हैं, बल्कि उसी की तरह बोलते भी हैं. वीडियो देखकर लोग बामुश्किल अपने हंसी रोक पा रहे हैं. इन लोगों ने न सिर्फ कपड़े भेड़ की तरह पहने हुए हैं, बल्कि वे उन्हीं की तरह हरकतें भी कर रहे हैं. आप खुद ही ये नज़ारा देख लीजिए.

खुद को भेड़ समझ रहे हैं लोग

ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक 13 सेकेंड के वीडियो में ये अजीबोगरीब नज़ारा आप देख सकते हैं. लोगों ने भेड़ जैसी पोशाक पहनी है और उसकी तरह की जुगाली करते हुए दिख रहे हैं. वहीं एक बाड़ के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं, जो उन्हें देख रहे हैं. इस क्लिप को ट्विटर पर @emikusano नाम के यूज़र ने शेयर किया है और कैप्शन दिया गया है – फ्रांस में The Sheep human Contest. मुझे इस वक्त ऐसा ही फेस्टिवल चाहिए. वीडियो में दिख रहे लोग भेड़ों की तरह बनने के लिए आधा झुके हुए हैं और बीच-बीच में भेड़ों वाली ‘बा-बा’ आवाज़ भी निकाल रहे हैं.

The Sheep human Contest in France. This is the festival I need right now.

pic.twitter.com/lSUCt9vGXn

— Emi 🌠 (@emikusano) August 21, 2022