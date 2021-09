Funny Video: पूछा ऐसा सवाल कि Twitter पर Top Trend हो गई पाकिस्तानी एंकर, आप भी देखिए

जब किसी विषय की जानकारी न हो, तो उससे दूर ही रहना अच्छा होता है. खास तौर अगर बात मीडिया की हो, तो ये और ज़रूरी हो जाता है. कम से कम पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल (Pakistan News Channel) की एंकर निदा यासिर (Pakistan Anchor Nida Yasir) का एक ताज़ा (Live Interview) तो यही कहता है. जिसके चलते वो खुद ही नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया ही ट्रोल हो गया है.

35 सेकंड के इस वायरल वीडियो में निदा यासिर ने जो नासमझी दिखाई है, उससे उनकी तो फज़ीहत हुई ही है, लोग पाकिस्तान के मीडिया को भी ट्रोल कर रहे हैं. वैसे ये वीडियो (Funny Video) अगर आपने अब तक नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिए, यकीनन अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे .

फॉर्मूला कार पर एंकर का डब्बा गोल

पाकिस्तानी मीडिया (Pakistan Media) की जानी-मानी न्यूज एंकर (Pakistan News Anchor) निदा यासिर (Nida Yasir) का आधा मिनट का वीडियो उनके ताज़ा इंटरव्यू का है. इसमें उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया कि अब सोशल मीडिया (Social Media) पर निदा यासिर जमकर ट्रोल (Troll) हो रही हैं. इंटरव्यू में फॉर्मूला वन कार (Formula One Race Car) का जिक्र होता है. ऐसे में निदा सामने बैठे शख्स से कहती हैं कि – आपने एक सीट वाली कार से शुरुआत की थी. फिर कहा, मतलब ये फॉर्मूला कार है. आपने कब बनाई.

Why this lady didn’t Google what Formula 1 is before the show? pic.twitter.com/5rhsFpyuWD

— Ali Qasim (@aliqasim) September 4, 2021