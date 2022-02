Funny Video: प्री-वेडिंग फोटोशूट के नाम पर दूल्हा-दुल्हन का सर्कस, वायरल हो रहा है वीडियो

Wedding Photoshoot : शादियों के सीज़न में एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आते हैं. कुछ को देखकर आप क्यूट कहते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. अब पता नहीं जान-बूझकर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं या फिर ये अनजाने में जाता है लेकिन इन्हें देखने में मज़ा भरपूर आता है. एक ऐसा ही मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है, एक कपल के प्री-वेडिंग फोटोशूट (Pre Wedding Photoshoot Video) का. इसे देखकर आप भी अपनी हंसी (Funny Photoshoot Video) रोक नहीं पाएंगे.

आजकल शादी के फोटोशूट के अलावा शादी से पहले के फोटोशूट का भी खूब ट्रेंड चल पड़ा है. इस वक्त जो प्री-वेडिंग शूट का वीडियो सामने आया है, उसे सर्कस कहना गलत नहीं होगा. यहां दूल्हे की तो हालत खराब ही है, इसे शूट करने वाले फोटोग्राफर को भी अच्छी-खासी मेहनत करनी पड़ रही है. अब पिक्चर्स कैसी भी आई हों, वीडियो देखकर तो लोगों को भरपूर लुत्फ आ रहा है.

आप भी देखिए फोटोशूट का सर्कस

वायरल हो रहा वीडियो किसी मंदिर का लग रहा है. यहां ये कपल अपना अपना प्री-वेडिंग फोटोशूट करवाने पहुंचा है. इस बीच फोटोग्राफर ने दूल्हे को अलग अंदाज में पोज देने के लिए कहा तो दूल्हा उल्टा खड़ा हो गया, यानि सिर नीचे और पैर ऊपर. दुल्हन के सामने उसकी इस क्रिएटिविटी को देखकर भले ही फोटोग्राफर को कुछ नया मिल गया हो, लेकिन लोगों को खूब मज़ा आ रहा है. इतना ही नहीं दुल्हन दूल्हे के बगल खड़ी होकर नाचल रही है. अब इस वीडियो का मजाक बनाया जा रहा है. वीडियो की लोकेशन तो नहीं पता है लेकिन कपड़े देखकर ये किसी दक्षिण भारतीय कपल का प्री-वेडिंग फोटोशूट लग रहा है.

With a pre-wedding shoot like this, can’t imagine the kind of circus the marriage would entail… pic.twitter.com/bP9ye9AzXe

— •• (@Tall_Dreams) February 23, 2022