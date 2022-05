Video : एक स्कूटर पर घूमने निकले 6 लड़के, 5 सीट पर और एक सिर पर हुआ सवार !

Six People Spotted Riding One Scooter : हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) के बारे में जितना भी समझा लिया जाए, लोग इसे समझने को तैयार ही नहीं होते. हाल ही में एक वीडियो देश की कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई से वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है. इस वीडियो में कुल 6 लोग एक ही स्कूटर (6 People Riding On One Scooter) पर सवार दिखाई दे रहे हैं. इस स्कूटर पर उनके बैठने का तरीका आप देख लेंगे तो दंग रह जाएंगे.

ट्रैफिक रूल के मुताबिक एक टूव्हीलर गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं लेकिन आप अक्सर इस पर 3 लोगों को बैठे हुए देख लेते होंगे. कभी-कभार आप 4 राइडर्स को भी दोपहिया गाड़ी पर एडजस्ट होते हुए देख चुके होंगे, लेकिन क्या 6 लोग भी एक स्कूटर पर सवार हो सकते हैं? ज्यादा सोचने के बजाय आप सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) हो रहा एक वीडियो देखिए, जिसमें ये असंभव कारनामा कुछ फुकरों ने संभव करके दिखा दिया है.

5 आदमी सीट पर, एक कंधे पर सवार

मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके का बताया जा रहा ये वीडियो खासा चर्चा में है. वीडियो में कुल 6 लोग एक ही स्कूटर पर सवार दिखाई दे रहे हैं, जो किसी रेड लाइट पर रुके हैं. इसी दौरान किसी शख्स ने उनका वीडियो बना लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि होंडा एक्टिवा पर जा रहे 6 लोगों में से 5 लोग धक्का-मुक्की करके एक्टिवा की सीट पर टिके हुए हैं, जबकि छठां लड़का इनमें से सबसे पीछे बैठे शख्स के कंधे पर सवार दिख रहा है.

Heights of Fukra Panti 6 people on one scooter @CPMumbaiPolice @MTPHereToHelp pic.twitter.com/ovy6NlXw7l — Ramandeep Singh Hora (@HoraRamandeep) May 22, 2022

वीडियो देख पुलिस ने मांगा पता

वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्विटर पर यूज़र रमनदीप सिंह होरा ने पोस्ट किया है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- फुकरा पंथी की भी हद है, एक स्कूटर पर 6 लोग सवाल हैं. उन्होंने वीडियो मुंबई पुलिस को भी टैग किया, जिसके बाद पुलिस ने फटाफट इन ढीठ राइडर्स का पता मांगा. पुलिस ने ये भी बताया कि संबंधित थाने में मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं.

