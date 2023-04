Viral: एक्ज़ाम में लड़के ने लिखे गाने, लेकिन महफिल लूट गया टीचर का रिमार्क, वायरल हुई आंसर शीट

स्कूल-कॉलेज के में तरह-तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं. कुछ ऐसे होते हैं, जिनका पढ़ाई में इतना मन लगता है कि वो थोड़े में ज्यादा समझ लेते हैं, कुछ औसत छात्र होते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, जिनका दिल-दिमाग कुछ भी पढ़ाई में नहीं लगता है. एक ऐसे ही छात्र की आंसर शीट (Answer Sheet gone Viral) इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral copy of Student) हो रही है. इस कॉपी (Viral Answer Sheet)को आपने देख लिया, तो हंसे बिना नहीं रह पाएंगे.

लड़के ने सवाल के जवाब में ऐसे-ऐसे गाने लिखे हैं, जो फिल्मों में इस्तेमाल हुए हैं. आमतौर पर टीचर ऐसी कॉपियां पढ़ने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लेकिन यहां पर टीचर ने न सिर्फ धैर्य से पूरी कॉपी पढ़ी है बल्कि उन्होंने इस पर आखिर में अपनी टिप्पणी भी लिखी है, जिसे पढ़ने के बाद लोगों ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी. आप भी लड़के की आंसर शीट एक बार ज़रूर पढ़िए.

आंसर शीट पर गाने ही गाने

वायरल हो रही आंसर शीट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के किसी छात्र की बताई जा रही है. News18 इसकी पुष्टि नहीं करता है लेकिन बताया गया है कि लड़के के जवाब पर मिला रिमार्क टीचर का है. 2 सवाल के जवाब में लड़के ने आमिर खान की फिल्मों का गाना लिखा है. पहले सवाल के जवाब में 3 इडियट्स का गाना Give Me Some Sunshine…Give Me Some Rain लिखा है, जबकि तीसरे सवाल के जवाब में पीके फिल्म का गाना- भगवान है कहां रे तू? लिखा गया है. वहीं दूसरे सवाल का जवाब उसने टीचर के लिए लिखा है – आप एक शानदार टीचर हैं. यह मेरी गलती है कि मैंने मेहनत नहीं की. भगवान, मुझे कुछ टैलेंट दें.

वायरल हो गई कॉपी

आंसर शीट देखने के बाद टीचर ने धांसू रिमार्क देते हुए लिखा – ‘और भी उत्तर (गाने) लिखने चाहिए थे. विचार अच्छा है, लेकिन काम नहीं कर रहा.’ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर cu_memes_cuians नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. यूजर ने कैप्शन में लिखा है, टीचर ने क्या जवाब दिया, उसके लिए वीडियो को अंत तक देखें. वीडियो को 3 दिन पहले शेयर किया गया है, जिसे अब तक करीब 7 लाख लोग देख चुके हैं, जबकि 22 हज़ार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. बहुत से लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हैंडराइटिंग कमाल की है.

