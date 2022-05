Funny Video : जयमाला पर ऐन वक्त हुई दूल्हे की 'बेइज्ज़ती', नहीं रुकी दुल्हन की हंसी !

Funny Wedding Video : यूं तो आप रोज़ाना इंटरनेट (Viral On Internet) पर तरह-तरह के वीडियो देखते होंगे, लेकिन कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि आप अपनी हंसी ही नहीं रोक पाते. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है, जिसमें दूल्हे की बेइज्ज़ती (Groom’s Trouser Fall Off Right on Jaimala) जयमाला के स्टेज पर ही हो जाती है.

वीडियो को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. शादियों में यूं भी दूल्हा और दुल्हन को इस तरह के कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिनमें वे ज्यादा कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते, लेकिन इस दूल्हे को तो जैसे अपने कपड़ों का होश तक नहीं रहा. जयमाला के वक्त स्टेज पर उसके साथ जो कांड हुआ, वो वाकई मज़ेदार था.

माला पहनाते ही सरका दूल्हे का पैंट

वायरल हो रहे वीडियो में जयमाला के लिए दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हुए नज़र आते हैं. ये वही वक्त होता है जब सारे मेहमानों से लेकर कैमरों तक की नज़र में सिर्फ शादी वाला कपल रहता है. पहले दुल्हन, दुल्हे का माला पहनाती है, तब तक सब ठीक रहता है. जैसे ही दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला डालता है, ऐन उसी वक्त पर उसके कपड़े धोखा दे जाते हैं और पजामा नीचे सरक जाता है. दिलचस्प बात ये है कि दुल्हे को पता तक नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ. बाद में वो हंसते हुए पजामा ठीक करता है. इस दौरान दुल्हन भी हंसी रोक नहीं पाती.

View this post on Instagram A post shared by Bhutni_ke (@bhutni_ke_memes)

लोगों को खूब पसंद आया ये मज़ाक

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bhutni_ke_memes नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. 2 दिन पहले पोस्ट किए गए वीडियो को अब तक करीब 10 हज़ार लोग देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट किया है. यूज़र्स ने इस पर ज्यादातर हंसने वाले इमोटिकॉन से रिएक्ट किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो गजब ही हो गया.

