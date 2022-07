Video : बंदे ने एयरपोर्ट पर यूं चेक कराया सामान, देखकर हो जाएंगे हंस-हंसकर लोटपोट !

Funny Airport Video : सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) होने वाले तमाम वीडियोज़ में कुछ तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम उसके बारे में देर तक सोचते रहते हैं. कुछ डराने वाले तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जो तुरंत चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. एक ऐसा ही हल्का-फुल्का वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स एयरपोर्ट पर अजीब ही हरकत करता है.

आमतौर पर लोग जब किसी जगह पर पहली बार जाते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में ले लेते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में भी एक शख्स एयरपोर्ट पर यात्रा करने पहुंचा है, लेकिन शायद वो यहां पहली बार आया है. उसे न तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा पता है और न ही यहां होने वाली जांच-पड़ताल की जानकारी है. ऐसे में इस शख्स ने जो दिलचस्प हरकत की, वो आप वीडियो में ज़रूर देखिए.

सामान के साथ खुद भी पहुंच गया अंदर

वायरल हो रहा वीडियो किसी एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम का है. यहां सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स अपने सामान के साथ जाता हुआ दिख रहा है. इसी बीच उसे सामान चेक कराने के लिए सेंसर का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है. वीडियो से थोड़ी देर के लिए बंदा गायब हो जाता है. जब तक आप सोचें कि आगे क्या होगा, जब तक वो सेंसर के अंदर से अपना बैग थामे हुए बाहर निकलता हुआ दिखता है. सामने खड़ा सिक्योरिटी स्टाफ उसे देखकर दंग रह जाता है, फिर उसे इस मामले में जानकारी देने लगता है.

His first time at an airport ‍♂️ pic.twitter.com/eVXzMBdAxD

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 13, 2022