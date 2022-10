Viral Video: रास्ते में मिले पेंग्विंस के दो ग्रुप, हाल-चाल पूछने के बाद ही बढ़े आगे!

Funny Videos of Penguins: सोशल मीडिया पर वायरल (Wildlife Viral Video) होने वाले वीडियो में अलग-अलग मूड और वातावरण के वीडियो मौजूद होते हैं. कभी ये वीडियो हमें कुछ नया सिखाते हैं तो कई बार कुछ वीडियो देखकर हम हंस पड़ते हैं. एक ऐसा ही मजे़दार वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें पेंग्विंस की दुनियादारी देखी जा सकती है.

अगर आपको ऐसा लगता है सिर्फ इंसान ही आपस में बातचीत करके समाज बनाते हैं तो आप गलत हैं क्योंकि पेंग्विंस की दुनियादारी वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो बेहद मज़ेदार है. पेंग्विंस (Penguins Met on Road Stop for Chitchat) को कुछ सबसे ज्यादा क्यूट और प्यारे जानवरों में गिना जाता है, जो अपनी हरकतों से किसी को भी हंसने पर मजबूर कर सकते हैं.

रास्ते में जब मिला पेंग्विंस का 2 ग्रुप

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मैदान से होकर पेंग्विंस का एक पूरा ग्रुप जा रहा है. इसी बीच सामने से पेंग्विंस का ही एक दूसरा ग्रुप आता है. इसके बाद वो एक-दूसरे को देखकर चुपचाप नहीं जाते बल्कि थोड़ी देर तक रुकते हैं. ऐसा लगता है कि सभी आपस में बातचीत करके हालचाल ले रहे हैं. फिर जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो एक ग्रुप का पेंग्विन दूसरे ग्रुप के साथ हो लेता है, जिसे उसका दूसरा दोस्त बुलाकर ले जाता है.

When 2 groups of penguins meet on the road, they stop for a short exchange of information. When one of them moves in with the wrong group, a friend goes after him to bring him back🙂🐧🐧🐧 pic.twitter.com/W3y4ZwxdiW

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 23, 2022