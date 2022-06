Funny Video : कभी नहीं देखा होगा ऐसा वेडिंग फोटोशूट, देखने वालों की छूटी हंसी !

वक्त और जमाना बदलने के साथ-साथ काफी कुछ बदल चुका है. पहले जहां सीधे शादियों में ही कपल की फोटो खिंचा करती थी, वो भी नाते-रिश्तेदारों के बीच में, वहीं अब ज़माना फोटोशूट का है. शादी के पहले से ही फोटोशूट का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो शादी के बाद हनीमून तक चलता रहता है. अब ज़माने को दिखाना है, तो इसमें क्रिएटिविटी भी जमकर दिखाई जाती है. कुछ ऐसा ही क्रिएटिव फोटोशूट इस वक्त वायरल हो रहा है.

फोटोग्राफर ने दूल्हा-दुल्हन से कुछ इस तरह पोज़ करवाया कि मामला कुछ का कुछ हो गया. अब ये मज़ेदार वेडिंग फोटोशूट (Funny Video) लोगों को खूब हंसा रहा है. पहले तो आम सा लगने वाला ये फोटोशूट जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही गजब कांड हो गया और देखने वाले लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए.

पानी-पानी हो गए दूल्हा-दुल्हन

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक वेडिंग फोटोशूट होता हुआ दिखाई दे रहा है. फोटोग्राफर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए उनके हाथ में छाता पकड़ा दिया और फिर ऊपर से एक शॉवर का भी सेटलमेंट कर दिया. फोटोशूट शुरू हो जाता है और जैसे ही शॉवर चालू किया जाता है, उससे बौछार के बजाय इतना तेज़ पानी गिरता है कि दूल्हा-दुल्हन पानी-पानी हो जाते हैं. उनका छाता भी पानी की धार में टूट जाता है. कपल को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वे इस सिचुएशन में करें क्या ?

So rain is good luck on your wedding day…give me the monsoon! 😳😂🌧 pic.twitter.com/VPdK0U17CI

— Fred Schultz (@FredSchultz35) June 25, 2022