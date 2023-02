शादी में मिला ऐसा सरप्राइज़, हक्का-बक्का रह गया दूल्हा, पास खड़ी दुल्हन की भी उड़ीं हवाइयां!

शादी होने के बाद रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन दोनों के रिश्तेदार दोनों को स्टेज पर आशीर्वाद देने आते हैं. इन लोगों में कपल के दोस्त भी समारोह में आते हैं और उनकी खुशियां (Funny Wedding Video) शेयर करते हैं. कई बार ये दोस्त शादी में ऐसा गिफ्ट दे देते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो (Friend’s Prank Video in Wedding) में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है.

आमतौर पर जब दूल्हा या दुल्हन के दोस्त उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचते हैं तो कोई शानदार गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं या फिर कोई ऐसा प्रैंक कर जाते हैं, जो शादी वाले दिन चर्चा का विषय बन जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ एक दूल्हे के साथ, जब उसका एक दोस्त रिसेप्शन में सूट-बूट के बजाय बुर्का पहनकर पहुंच गया और फिर जो हुआ, उसे देखकर खुद दूल्हा हक्का-बक्का रह गया और दुल्हन भी सदमे में आ गई.

दोस्तों की बात ही कुछ और है!

वायरल हो रहे वीडियो में दूल्हे और दुल्हन को स्टेज पर लोगों से शुभकामनाएं लेते हुए देखा जा सकता है. इसी बीच वहां मौजूद लोगों के बीच एक बुर्का पहने हुए महिला भी दिखाई दे रही है, जो ज़रा जल्दी में है. हैरानी की बात ये है कि बुर्के से उसका चेहरा तक नहीं दिख रहा है. वो सीधा धड़धड़ाती हुई स्टेज पर पहुंचती है और दूल्हे के गले लग जाती है. दूल्हा बेचारा कुछ समझ नहीं पाता और घबराहट में इधर-उधर देखने लगता है. नई-नवेली दुल्हन भी उनके मिलने के अंदाज़ को देखकर असहज हो जाती है. तभी बुर्के वाली महिला का चेहरा खुलता है और सभी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते क्योंकि अंदर लड़की नहीं बल्कि दूल्हे का एक दोस्त मौजूद था.

Just For Laughs 😂

You need friends like this in life pic.twitter.com/eqcEqLYyQF

— Poonam Datta (@Poonam_Datta) February 24, 2023