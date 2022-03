कमर से पहले गर्दन में घुसाकर चेक करनी होगी ‘Jeans’, महिला ने बताई अजीबोगरीब ट्रिक

कपड़े खरीदना और उनका प्रॉपर फिट होना एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में ज़रूरत होती है कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स के जानकारी की जिसकी मदद से एक बार में फटाफट फिट जींस खरीदी जा सके. मगर वो तरकीब है क्या जो आपको परफेक्ट फीट ड्रेस खरीदने में एक्सपर्ट बना दे. तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो आपको बताने जा रही हैं ऐसी ट्रिक जो आपने पहले कभी ट्राय नहीं की होगी.

एक बुटिक मालिकन अलीशा (Alyssa) ने अपने TikTok अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने परफेक्ट फीट जींस खरीदने की ऐसी ट्रिक बताई (she told the trick to buying perfect fit jeans). जो आपने पहले शायद ही कभी सोची देखी या सुनी होगी. Top Notch Boutique चलाने वाली अलीशा के टिकटॉक पर इस ट्रिक को देख सभी हैरान थे और यूज़र्स उनकी इस बात यकीन नहीं कर पा रहे थे. मगर जब अलीशा ने उन सबके अपनी इजात की गई ट्रिक के माध्यम से जींस पिक की फिर उसे पहन कर दिखाया तो वाकई हैरानी हुई.

गर्दन में घुसाइए, परफेक्ट जींस पाइए

कुछ भी करने से पहले आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी है. अगर ऐसा न हो तो न कोई तरकीब सूझेगी न काम आएगी. बुटीक मालकिन अलीशा ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग का वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने बताया कि शॉप से कोई भी जींस पिक करें फिर उसे अपनी गर्दन पर गोल घुमाकर ट्राय करें. अगर जींस आपकी पूरी गर्दन को कवर कर रही है तो समझ लीजिए वो आपकी कमर पर भी पूरी तरह फिट होने वाली है (If jeans cover the whole neck, then it will fit perfectly on the waist too). उदाहरण के लिए अलीशा ने खुद ये ट्रिक करके दिखाई. पहले एक जींस को उन्होंने अपनी गर्दन पर गोल घुमाकर चेक किया फिर चेंजिंग रूम में जाकर उसे पहन कर देखा. जींस सचमुच पूरी तरह फिट थी.

कुछ लोगों के काम नहीं आ पाई ट्रिक

टिकटॉक पर जींस की परफेक्ट साइज पाने की जो तरकीब अलीशा ने बताई. उसे कई लोगों ने ट्राय भी किया है. जिसके बाद सबकी अलग-अलग राय देखने को मिली. कई लोग तो इस ट्रिक से बड़े खुश हुए क्योंकि इससे उन्हें परफेक्ट जींस लेने में आसानी हुई, लेकिन कई ऐसे भी रहे जिनके लिए ये Neck Trick काम नहीं आ पाई. जिस पर अलीशा ने बताया कि कईबार अलग-अलग ब्रांड और स्ट्रेचेबल कपड़े की वैराइटी पर डिपेंड करता है कि फिट ठीक होगा या नहीं. इसके अलावा ये ट्रिक ज्यादातर मामलों में कारगर ही होगी.

