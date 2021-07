शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन से लगवाते हैं झाड़ू, जला देते हैं दूल्हे की पैंट तक, अजीबोगरीब हैं यहां शादी की रस्में

मेहमान खा-पीकर अपने साथ लाए बर्तन वहीं तोड़कर जाते हैं.( Photo Credit- Twitter)

दुनिया में अलग-अलग देश (Weird Rituals Of Marriage Around The World) हैं और उनकी अपनी अजीबोगरीब परंपराएं (Weird Culture). ये परंपराएं अलग-अलग समाज की संस्कृति और उनके रहन-सहन के ज़रिये बनती हैं. समय-काल और परिस्थिति के हिसाब से ये बदलती भी रहती हैं. शादियों से लेकर अंतिम संस्कार तक की अनोखी परंपराओं की बात करें तो सबके अलग-अलग रंग-ढंग हैं.जर्मनी में एक अलग तरह की शादी से जुड़ी हुई परंपरा (Weird Wedding Tradition) है, जिसे दुनिया में कम ही लोग जानते हैं. इस खूबसूरत देश में शादी से पहले ये तय किया जाता है कि दूल्हा-दुल्हन की ज़िंदगी में किसी तरह की दिक्कतें न आएं, और इसके लिए एक खास परंपरा बनाई गई है. इसे कहते हैं- पोल्टेराबेंड.Polterabend एक अलग तरह का ट्रेडिशन है, जो जर्मन शादियों (Weird German Wedding Tradition) में निभाया जाता है. शादी से ठीक एक दिन पहले ये रिवाज़ निभाने बहुत सारे लोग आते हैं. खास बात ये है कि इस दिन घर से वो खास तौर पर दुल्हन के यहां गंदगी फैलाने पहुंचते हैं. उनके हाथों में कुछ भी हो सकता है, जिसे तोड़ने के लिए वो यहां आए हैं. कोई बर्तन, कोई प्लांटर, यहां तक कि पुरानी टॉयलेट सीट भी. शर्त सिर्फ इतनी सी है कि चीनी मिट्टी की होनी चाहिए, ताकि फेंकते ही टूट सके. बर्तन तोड़ने का एक पूरा समारोह सा होता है- जिसमें लोग आकर खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और हां, अपने साथ लाए बर्तन यहीं तोड़कर जाते हैं.अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गंदगी फैलने के बाद इसे साफ कौन करता होगा? अब भई जिसकी अच्छाई के लिए ये बर्तन तोड़े गए हैं, वही साफ करेगा न? जी हां, इस गंदगी की सफाई दूल्हा-दुल्हन एक साथ करते हैं. रिवाज़ के मुताबिक ये इस बात का संकेत है कि ये जोड़ी साथ मिलकर आने वाली चुनौतियों को पार कर लेगी. इस ट्रेडिशन के साथ चिकेन सूप भी जुड़ा हुआ होता है, इसे पीना फर्टिलिटी का संकेत माना जाता है.जर्मनी में कुछ जगहों पर इसके साथ ही एक और दिलचस्प परंपरा जुड़ी हुई है. यहां दूल्हे की पैंट और दूल्हन के जूते एक बोर्ड पर रखकर जला दिए जाते हैं, ताकि वो शादी से भाग नहीं सकें. जब शादी को एक साल हो जाते हैं कि तो जलाने के बाद एल्कोहल की बॉटल के साथ गाड़े गई इस संपत्ति को बाहर निकाला जाता है और होता है ग्रैंड सेलिब्रेशन.