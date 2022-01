कमजोर दिल वाले ना पढ़ें ये खबर, आधी रात सुनसान गली में कैद हुई अजीबोगरीब घटना

एक खाली शांत सड़क और उस पर भागती एक रोशनी, जो कुछ दूर आगे बढ़कर नीचे की ओर गिर जाती है. इस रहस्यमयी वीडियो में (Mysterious video) रोशनी का आगे बढ़कर गिर जाना ही संदेह की स्थिति पैदा कर गया और रोशनी भूत बन गई. UK में एक रेज़िडेंशियल कॉलोनी में रहने वाली महिला ने दावा किया है कि उसने अपनी आंखों से न सिर्फ भूत देखा है बल्कि उसे अपने कैमरे में कैद भी किया है. घटना 12 दिसंबर(12 DECEMBER) की है. इस वीडियो के सामने आने के बाद भूतों के अस्तित्व पर एक बार फिर चर्चा शुरु हो गई है. जिसपर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स (Paranormal Experts) अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं.

भूत का वीडियो सामने आया तो कई तरह की संभावनाएं और आशंकाओं ने भी जन्म लिया. पहली नज़र में तो ऐसा लगता है मानों किई शख्स हाथों में टॉर्च लेकर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. जो आगे चलकर नीचे गिर जाता है. रोशनी का कुछ दूर चलकर नीचे गिर जाना ही संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर ये है क्या. इसी वजह से वीडियो को कैद करने वाली महिला भी इसे नॉर्मल न मानकर भूतों के होने का दावा कर रही है.

पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने माना बेहतरीन नज़ारा

पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को एक अच्छा मौका मिल गया है भूतों के अस्तित्व को साबित करने का. कुछ एक्सपर्ट्स वीडियो को देखकर चकित हैं. इसी कड़ी में (chairman of the Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena)एसोसिएशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनोमलस फेनोमेना के अध्यक्ष क्रिस रोमर (Chris Romer) ने इस घटना को 2021 के सर्वश्रेष्ठ नज़ारों मे से एक बताया है. क्रिस रोमर(Chris Romer) ने इसे अद्भुत कहा है. उनके मुताबिक यह वीडियो 2021 में उनके ज़रिए देखे गए नज़ारों में सबसे बेहतरीन है. भूत का वीडियो कैद करने वाली महिला ने दावा किया है की वो ऐसी एक्टिविटी पर यकीन नहीं करती, फिर भी उसने जो देखा वो चौकाने वाला था.

सड़क पर घूमता नज़र आया ‘Ghost’

महिला ने अपने दावे को और मजबूत करते हुए बताया कि वो इस रोशनी को भूत मानने के लिए तब मजबूर हो गई जब उसके पड़ोसी ने भी इस अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो उसमे सड़कें, मकान, गाड़ियां सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था मगर वो रोशनी जो इसने देखी थी, वो कहीं नज़र नहीं आई. लिहाज़ा ये दावा इसलिए और पुख्ता हो गया कि अगर वो रोशनी किसी व्यक्ति का हाथ में जलती टॉर्च या मोबाइल होती तो दोनों कैमरे में रिकार्ड होनी चाहिए थी न कि सिर्फ किसी एक में.

