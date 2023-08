रातोंरात गायब हो गए इस गांव के निवासी, खंडहर में अब है भूतों का वास! नजर उठाकर देखने से भी डरते हैं लोग

Ghost Village Rajasthan: राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के हर शहर में इतिहास से जुड़े कई राज और कहानियां छुपी हैं जो इसे खास बनाती है. राजा-महाराजाओं के लिए खास ये राज्य कई कारणों से लोगों को डराता थी है. यहीं पर भारत का सबसे डरावना किला है, जिसे भानगढ़ का किला कहते हैं. पर सिर्फ भानगढ़ ही नहीं, यहां पर एक भूतिया गांव (Most haunted village in India) है, जहां रात तो क्या, दिन में भी जाने से लोग डरते हैं. इस गांव की कहानी काफी चौंकाने वाली है. इस गांव का नाम है कुलधरा (Kuldhara village Rajasthan).

जैसलमेर (Jaisalmer) से करीब 17 कीलोमीटर पश्चिम में एक खंडहर है. यहां टूटे मकान, दीवारें तो देखने को मिलती हैं मगर लोग नहीं नजर आते. सैकड़ों साल पहले ये जगह कभी एक समृद्ध गांव हुआ करता था जिसका नाम कुलधरा (Kuldhara ghost village) है. पर अब ये खंडहर है. माना जाता है कि यहां के लोग रातोंरात इस गांव को छोड़कर चले गए, जैसे गायब हो गए हों. आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहां से जाना पड़ा? ये कहानी 300 साल से ज्यादा पुरानी है. उस दौरान इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे.

ये भी पढ़ें: भारत का सबसे खौफनाक किला जहां दिन में भी जाने से डरते हैं लोग, संन्यासी ने दिया था खतरनाक श्राप!

इस वजह से रातोंरात गांव छोड़कर चले गए लोग

माना जाता है कि उस दौरान यहां का प्रधानमंत्री सलीम सिंह था जिसकी बुरी नजर इस गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई जो बहुत खूबसूरत थी. वो उस लड़की से जबरन शादी करना चाहता था.

Visit to Kuldhara Haunted Village in Jaisalmer. People from 84 Villages disappeared overnight and it’s still a Mystery. pic.twitter.com/IuiJXHWRe4

— Sugrive Meena IRS🇮🇳 (@MeenasSugrive) January 15, 2022