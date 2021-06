कपल को होटल में दिखी भटकती आत्मा, डरते-डरते पहुंचे पास, तो भूत ने दी गंदी गाली

आमतौर पर हम भूतों की कहानियां (Ghost Stories) लोगों से खूब सुनते हैं. कभी अगर भूत आपके सामने आ जाए, तो निश्चित तौर पर इंसान डर से कांप जाएगा. इंग्लैंड के लिवरपूल में एक होटेल (Liverpool's Adelphi Hotel) में गए कपल को रात में टहलते-घूमते भूत टकरा गए. दिलचस्प बात तो ये थी कि भूतिया कहानियों में इंटरेस्ट रखने वाले इस जोड़े ने जब उनसे बात करनी चाही तो भूत ने उन्हें पलटकर गंदी गाली (Ghost abuses Ghosthunters) दी.सुनने में ये कहानी किसी भूतिया फिल्म (Horror Film) की लग रही है. फेसबुक पर लाइव के दौरान ब्रिटेन (Britain) के सबसे ज्यादा हॉन्टेड (Most Haunted Hotel) माने जाने वाले इस होटेल में एक जोड़े को वाकई भूत दिखाई दिए. ली और लिंज़ी स्टियर नाम के इस जोड़े ने लिवरपूल के एडेल्फी होटेल (Liverpool's Adelphi Hotel) में एक नहीं बल्कि दो-दो भूत देखे. ये भूत छोटे बच्चों के थे और निश्चित तौर पर बेहद शैतान थे.ली और लिंजी स्टियर (Lee and Linzi Steer) ने 22 जून को लाइव स्ट्रीम के दौरान ये नज़ारा देखा. घोस्ट ऑफ ब्रिटेन फेसबुक पेज (Ghosts of Britain Facebook page) पर ये कपल लाइव कर रहा था. इसी दौरान उसे इस भूतिया होटेल में वाकई का भूत दिख गया. 55 साल के ली बताते हैं कि वे लिफ्ट के पास शूट कर रहे थे और ये खुद ब खुद खुल गई. न तो इसके अंदर कोई था न ही इसे कॉल किया गया था. उन्होंने लिफ्ट के अपने आप खुलने की कहानियां सुनी थीं, लेकिन पहली बार ये देखा था. इसके अलावा सीटी बजाने और खुरचने जैसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं. ली की पत्नी लिंजी बताती हैं कि उन्होंने दो बच्चों की आत्माएं भी देखीं. इनमें एक लड़का और एक लड़की थी.पैरानॉर्मल एक्टिविटी (Paranormal Activity) में दिलचस्पी रखने वाले इस कपल ने उन भूतों से बात करने की कोशिश भी की. हालांकि उन्हें जवाब में और कुछ नहीं बल्कि गाली सुनने को मिली. ली बताते हैं कि उन्हें जो भी कहा गया, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया. इसके अलावा कपल का कहना है कि वो जब अपने कमरे में थे, त भी वहां उन्होंने एक दरवाज़े को कई बार बंद किया और वो बार-बार खुल जाता था. इसके अलावा कुछ कुरेदने की आवाज़ें और यहां का तापमान अचानक गिर जाना भी पैराानॉर्मल गतिविधियों के संकेत थे.