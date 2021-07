किलोभर के अंडे में हैं दुनिया भर की खूबियां, 1 ही अंडे में भर जाता है पूरे परिवार का पेट

दुनिया भर के तमाम लोगों की नाश्ते की प्लेट में अंडा (Strane Egg full of Nutrition) ज़रूर होता है. हालांकि इसे उबालने में करीब 8-10 लग जाता है और एक शख्स 4-5 अंडे आराम से खा सकता है. अब हम आपको एक ऐसे अंडे के बारे में बताते हैं, जो एक बार उबलकर तैयार हो जाए तो पूरे परिवार का पेट भर जाएगा.हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे विशालकाय पक्षी शुतुरमुर्ग की. जब शुतुरमुर्ग खुद इतना बड़ा होता है, तो उसके अंडे भी बड़े ही होते हैं. इतने बड़े कि अगर इसे डेढ़ घंटे उबालने का धैर्य आपने दिखा दिया, तो पूरा परिवार एक ही अंडे में अपना नाश्ता खत्म कर लेगा. इन अंडों को देखेंगे तो आपको ये मुर्गी के अंडों का ही बड़ा रूप लगेंगे. खाने में स्वादिष्ट और बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं - शुतुरमुर्ग के अंडे.मुर्गी के अंडे तो आप करीब 10 मिनट में उबालकर प्लेट में सजा लेते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे (Eggs Of Ostriches)उबालने में आपको अपना सारा सब्र लगा देना होगा. सॉफ्ट अंडे 50 मिनट में उबलते हैं, जबकि कड़े अंडों को उबालने में एक से डेढ़ घंटा लग जाता है. हालांकि यकीन मानिए, आपका इतना सब्र बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही अंडा 8-10 लोगों का पेट भर देता है. इसका वजन 1 से 1.3 किलो तक हो सकता है और एक ही अंडे के अंदर 2000 कैलोरीज़ होती हैं. मुर्गी के 24 अंडे में मिल जाएं तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे की बराबरी नहीं कर सकते.शुतुरमुर्ग दुनिया का अकेला ऐसा पक्षी है जिसकी लंबाई 9 फीट तक चली जाती है और वज़न क्विंटल में होता है. अब इतने हेल्दी पक्षी के अंडे (Eggs Of Ostriches) में खूबियां तो होंगी ही. बताया जाता है कि इनमें (Nutrition Value in Eggs Of Ostriches) सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मुर्गी के अंडों से कम होती है और पोषक तत्व उससे कहीं ज्यादा. एक अंडे का व्यास 6-15 सेंटीमीटर तक हो सकता है. अंडों को डंप नेस्ट में रखा जाता है और यहं एक बार में 60 अंडे आ सकते हैं. अंडों को हैच करने के लिए सिर्फ मादा ही नहीं नर शुतरमुर्ग भी बैठते हैं और हैचिंग में 42-46 दिन लग जाते हैं. इनके बच्चे भी काफी बड़े होते हैं. एक शुतुरमुर्ग की उम्र करीब 50 से 70 साल बताई जाती है.