वेडिंग कार्ड में ड्रग्स छुपा कर बांटने वाली थी न्योता, चेकिंग होते ही नशे की पार्टी पर पड़ गया छापा

ड्रग माफिया अपना कारोबार चलाते रहने के लिए खोज खोजकर तरीके निकालते हैं. लाखों के ड्रग्स को ऐसी ऐसी जगह छुपाने की कोशिश करते हैं, जहां कोई सोच भी नहीं सकता. ड्रग आसानी से तो दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता, लिहाजा कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाने को ड्रग माफिया मजबूर रहते हैं. लेकिन कहते हैं न कि अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो जाए, कानून की नजरों से बच पाना मुमकिन नहीं है. तभी तो शादी के न्यौते के साथ नशा बेचने के चक्कर में एक लड़की एअरपोर्ट पर धर ली गई.

IPS रुपिन शर्मा ने अपने ट्विटर पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जहां नशे का बड़ा कारोबार उजागर हुआ. एअरपोर्ट पर पकड़ी गई एक लड़की शादी के कार्ड में ड्रग्स छुपाकर ले जाने की फिराक में थी लेकिन चेकिंग के दौरान वो पकड़ी गई और करीब 48 शादी के कार्ड फाड़ने पर सबमें ड्रग्स के पैकेट मिले.

शादी के कार्ड में ड्रग्स छुपाकर ले जाती पकड़ी गयी लड़की

नशे के कारोबारियों ने सोचा था कि वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन वो नहीं जानते कि जहां वो सोचना खत्म करते हैं अधिकारी वहां से सोचना शुरू करते हैं. तभी तो लड़की के पास से मिले 43 शादी के कार्ड को भी चीर फाड़ कर पुलिस ने नशे की खेप बरामद कर ही ली. लेकिन लड़की ने सोचा होगा कि शादी का कार्ड देखकर शायद पुलिस को लगेगा कि शुभ काम में रुकावट न डाली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. धोखा देने की उसकी तरकीब फेल हो गई. महिला तस्कर के पास से मिले शादी के 43 कार्ड्स में हर कार्ड में 120-120 ग्राम ड्रग छुपाए गए थे.

A girl with #WeddingCards caught on the #Airport.

The #Cards contained #DRUGS

Be careful … do not take anything from anyone on the airport,

Regardless of its shape, size, item. Neither old nor young, male/female/child, anyone whosoever ! pic.twitter.com/IM64El9K1u

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) September 11, 2022