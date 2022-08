खतरनाक जानवर को पार्क में टहलाती दिखी बच्ची, कुत्ते की तरह गले में पट्टा डाल टहलाती रही 'मौत'

इंसान की लाइफ में पालतू जानवरों का काफी अहम स्थान होता है. कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसे जानवर पाल लेना चाहिए. उनके साथ समय बिताने पर स्ट्रेस से काफी रिलीफ मिलता है. लोग अपने घरों में कुत्ते, बिल्ली, तोते जैसे जानवर पालते हैं. उनके साथ बातचीत करते हैं. कुछ तो इन पेट्स को बच्चे की तरह पालते हैं. लेकिन इन दिनों एग्जॉटिक जानवर पालने का चलन शुरू हुआ है. इसमें लोग खतरनाक जानवर को अपने घर पर पालते हैं. इसमें सांप से लेकर मगरमच्छ तक शामिल हैं.

ऐसी ही एक शौक़ीन बच्ची का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस बच्ची को पार्क मगरमच्छ टहलाते देखा गया. आपने पार्क में अक्सर लोगों को डॉग्स को टहलाते देखा होगा. लेकिन ये बच्ची बड़े आराम से मगरमच्छ टहलाती रही. उसने मगरमच्छ को पट्टा बांधा और किसी कुत्ते की ही तरह उसे पार्क में घुमाती रही. मगरमच्छ की बॉडी से एक इमोशनल सपोर्ट हार्नेस बंधा दिखा. मगरमच्छ का नाम वैली बताया जा रहा है.

लोग रह गए हैरान

मामला यूएस के फिलाडेल्फिया से सामने आया. यहां एक पार्क में घूमने आए लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक बच्ची को मगरमच्छ को टहलाते देखा. इसके बॉडी से एक हार्नेस भी बंधा हुआ था. मगरमच्छ बड़े आराम से पार्क में टहल रहा था. वो पानी रिलैक्स कर रहा था. लोकल मीडिया फिल्ली वॉइस से बातचीत के दौरान ब्रिट मिलर नाम की महिला ने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ पार्क में घूमने आई थी. लेकिन जब उसने इस बच्ची को वहां मगरमच्छ टहलाते देखा तो हैरान ही रह गई.

He also likes being held?? His main caretaker seems to be a young girl so I’m not posting pics of her pic.twitter.com/eLPR64IGKM

— Britt (@brimil) August 26, 2022