तेज बारिश में मोबाइल चार्ज में लगा बतिया रही थी लड़की, 1 झटके में खड़े-खड़े हो गई मौत!

आपने कई बार सुना होगा कि कभी भी मोबाइल को चार्ज (Never Use Mobile While Charging) में लगाकर बात ना करें. एक्सपर्ट्स भी लोगों को मोबाइल का इस्तेमाल चार्ज में लगा कर ना करने की सलाह देते हैं. इसके बावजूद लोग मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर यूज करते ही हैं. ऐसे में हादसे भी होते हैं. मोबाइल से होने वाला ऐसा ही एक हादसा ब्राजील (Brazil) से सामने आया है. यहां एक लड़की की मौत चार्ज में लगे मोबाइल से बात करने के दौरान हो गई.

ब्राजील के संतारेम (Santarem) में रहने वाली राजदा फ्रेइरा डी ओलिवेरिया (Radja Ferreira de Oliveira) की मौत घर पर हो गई. जानकारी के मुताबिक़, राजदा अपने घर में फोन चार्ज पर लगाकर बात कर रही थी. तभी उसे जोर का झटका लग गया. इससे पहले की कोई समझ पाता, राजदा की मौत हो गई. उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. कहा जा रहा है कि उस समय बारिश हो रही थी और अचानक ठनका गिरने से चार्जिंग पॉइंट में करेंट दौड़ गया था.

फर्स्ट ऐड के बाद भी नहीं बची जान

राजदा फोन पर बात करते-करते अचानक गिर गई. घरवालों ने उठाया और वही उसे फर्स्ट ऐड दिया. लेकिन इसके बाद भी वो ना हिली ना डुली, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. बता दें कि बीते एक हफ्ते में बिजली के झटके से हुई मौत है. इससे पहले भी ब्राजील में एक शख्स, जिसकी पहचान सेमीओ टावर्स के रूप में हुई, कि मौत ऐसे ही फोन पर बात करते हुए हो गई थी.

बारिश में दी गई वार्निंग

सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मोबाइल से करेंट लगने से हुई तीसरी मौत के बाद प्रशासन ने वार्निंग जारी कर दी है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर बारिश हो रही है तो फोन चार्जिंग में लगाकर उसे यूज ना करें. पहले मोबाइल चार्ज कर लें उसके बाद ही इस्तेमाल करें. दरअसल, बारिश के दौरान ठनका गिरने से बिजली के खम्भों से तेजी से करेंट फ्लो करता है. कान से सटाकर या हाथ में उस दौरान मोबाइल चार्जिंग में लगाकर पकड़ना बेहद खतरनाक है. इसे पूरी तरह अवॉयड चाहिए.