'अंकल' के प्यार में लड़की ने छोड़ा ब्वॉयफ्रेंड, ऐन वक्त पर तोड़ दी सगाई, एक ही उम्र के हैं सास और दामाद!

Girl Left Boyfriend for An Old Man: प्यार एक अलग ही किस्म का जज़्बात है, जो सिर पर चढ़ जाए तो इंसान को कुछ भी याद नहीं रह जाता है. कहते हैं प्यार में उम्र, मजहब और गरीबी-अमीरी, कुछ मायने नहीं रखती है. तभी तो 24 साल की एक लड़की ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को छोड़कर मां की उम्र के शख्स से शादी रचा ली. कॉलेज के ज़माने से जिस लड़के के साथ शादी के ख्वाब सजा रही थी, उससे एक पल में उसने नाता तोड़ दिया.

शादी से ऐन वक्त पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड से शादी से इसलिए इनका कर दिया क्योंकि वो खुद से 24 साल बड़े एक शख्स से प्यार में दीवानी हो चुकी थी. अमांडा कैनन नाम की ये लड़की के नए पार्टनर की उम्र उसकी मां के बराबर थी और अब एक बच्चे को जन्म देने वाली है. जब ये पूरा परिवार साथ में दिखाई देता है, तो लोग दामाद और सास को पति-पत्नी समझ बैठते होंगे. हालांकि कपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

पहली ही नज़र में हुआ ‘अंकल’ से प्यार

साल 2017 में अमांडा ने पहली बार रेडियो डीजे ऐस को देखा था. 54 साल के ऐस पर 24 साल की अमांडा का दिल कुछ यूं आया कि वो उसके लिए दीवानी हो गई. उधर तलाकशुदा ऐस, जो कभी शादी नहीं करने की कसम खा चुके थे, अमांडा को देखकर ये कसम तोड़ने के लिए मजबूर हो गए. 4 साल तक इन दोनों का रिलेशनशिप चला और आखिरकार जनवरी, 2021 में इस कपल ने शादी कर ली. इसी साल जून में उनका एक बच्चा भी होने जा रहा है. अमांडा का कहना है कि उसे बस प्यार हो गया, जबकि ऐस बताते हैं कि वे अमांडा की खूबसूरती पर लट्टू हो गए.

अजीब है, लेकिन प्यार है…

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमांडा की मां और ऐस की उम्र बराबर है. ऐसे में ये रिश्ता देखने में थोड़ा अजीब होता था. वे कहती हैं कि जब आप बड़ी उम्र के शख्स को डेट करते हैं, तो उसकी प्रेमिका कहलाना थोड़ा अलग लगता है. लोग कई बार उन्हें बाप-बेटी मानते हैं. हालांकि अमांडा की उम्र ऐस की बेटी से सिर्फ 7 साल ज्यादा है, लेकिन वे अपने रिश्ते को परफेक्ट बताते हैं.

